Dünya şampiyonu Ampute Milliler: Milletimize armağan olsun

Angola'yı 2022 Dünya Kupası'nın final maçında 4-1 yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı Türkiye'ye gurur ve sevinç gözyaşlarıyla dolu bir gece yaşattı. Takım kaptanı ve kaleci Bülent Çetin ile diğer kaleci Muhammet Yeğen duygularını SABAH'a anlattı.
ESKİ BİR UZMAN ÇAVUŞUM
Bülent Çetin şunları söyledi:
Eski bir uzman çavuşum. Hakkari'de görevimi icra ederken yaralandım. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildim. Tedavilerim devam ederken o sırada da bir trafik kazası geçirdim.
Geçmişte de amatör futbol oynamışlığım vardı ama kaleci olarak değildi. Eskişehir'de hücum oyuncusu olarak oynuyordum. 2011'de bir arkadaşımın sayesinde ampute futbola girdim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başladım. 9 yıl orada oynadıktan sonra Etimesgut Belediyespor'a geçtim.
ROL MODEL OLABİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM
Ampute futbol hayatımı değiştirdi. Bana çok şey kattı. Futbol çok farklı noktalara getirdi beni, mesela çocuğumun okulunda şampiyonluktan sonra söyleşiye gittim, tüm okul izlemiş, bu da tabii ki bizlere mutluluk veriyor.
Ampute kişilerin bu spora başlaması konusunda rol model olabilmek için çabalayorum.
DOĞDUĞUMDAN BU YANA ENGELLİYİM
Muhammet Yeğen işe şunları dile getirdi: Erzurum'da, 1994'te doğuştan sağ ayağı kısa olarak dünyaya geldim. Sağ ayağımdaki fibula kemiği uzamamış. 2012'de GATA'da ameliyat sonrasında proteze uygun hale getirildi. Doğduğumdan bu yana engelliyim. Bacağımı kestirdim. Aktif protezle yaşantıma devam ediyorum.
40 SAATTİR SEVİNÇTEN UYUMUYORUZ
Dünya Kupası almak için kendimize söz verdik. Çok çalıştık, istedik, inandık. Birbirimize güvendik. Aileden, eşten, dosttan ayrı kaldık. Yoğun bir antreman dönemi geçirdik. Söz konusu bayrak olunca her şeyden feragat ettik. Kupa almamız, çektiğimiz tüm zorluklara değdi. Hiçbir şey beni bu kadar mutlu edemez. 40 saattir sevinçten uyumuyoruz. Başarımız ülkemizin gururu, kupayı milletimize armağan ediyoruz.