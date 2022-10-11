Dünya şampiyonu Ampute Milliler: Milletimize armağan olsun

Angola'yı 2022 Dünya Kupası'nın final maçında 4-1 yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı Türkiye'ye gurur ve sevinç gözyaşlarıyla dolu bir gece yaşattı. Takım kaptanı ve kaleci Bülent Çetin ile diğer kaleci Muhammet Yeğen duygularını SABAH'a anlattı.

ESKİ BİR UZMAN ÇAVUŞUM

Bülent Çetin şunları söyledi:

Eski bir uzman çavuşum. Hakkari'de görevimi icra ederken yaralandım. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildim. Tedavilerim devam ederken o sırada da bir trafik kazası geçirdim.