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    • Spor
    • 11.10.2022 08:49
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    • 11.10.2022 09:06
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    Dünya şampiyonu Ampute Milliler: Milletimize armağan olsun

    Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu olan takımın oyuncuları Bülent Çetin ve Muhammet Yeğen duygularını paylaştı. Yeğen, "Bizim gibi ampute kişilere rol model olmak istiyoruz. Başarımız ülkemizin ortak gururu, kupayı milletimize armağan ediyoruz" dedi.

    Ampute A Milli Futbol Takımı: Milletimize armağan olsun

    Angola'yı 2022 Dünya Kupası'nın final maçında 4-1 yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı Türkiye'ye gurur ve sevinç gözyaşlarıyla dolu bir gece yaşattı. Takım kaptanı ve kaleci Bülent Çetin ile diğer kaleci Muhammet Yeğen duygularını SABAH'a anlattı.

    ESKİ BİR UZMAN ÇAVUŞUM
    Bülent Çetin şunları söyledi:
    Eski bir uzman çavuşum. Hakkari'de görevimi icra ederken yaralandım. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildim. Tedavilerim devam ederken o sırada da bir trafik kazası geçirdim.

    Geçmişte de amatör futbol oynamışlığım vardı ama kaleci olarak değildi. Eskişehir'de hücum oyuncusu olarak oynuyordum. 2011'de bir arkadaşımın sayesinde ampute futbola girdim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başladım. 9 yıl orada oynadıktan sonra Etimesgut Belediyespor'a geçtim.

    ROL MODEL OLABİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM
    Ampute futbol hayatımı değiştirdi. Bana çok şey kattı. Futbol çok farklı noktalara getirdi beni, mesela çocuğumun okulunda şampiyonluktan sonra söyleşiye gittim, tüm okul izlemiş, bu da tabii ki bizlere mutluluk veriyor.

    Ampute kişilerin bu spora başlaması konusunda rol model olabilmek için çabalayorum.

    DOĞDUĞUMDAN BU YANA ENGELLİYİM
    Muhammet Yeğen işe şunları dile getirdi: Erzurum'da, 1994'te doğuştan sağ ayağı kısa olarak dünyaya geldim. Sağ ayağımdaki fibula kemiği uzamamış. 2012'de GATA'da ameliyat sonrasında proteze uygun hale getirildi. Doğduğumdan bu yana engelliyim. Bacağımı kestirdim. Aktif protezle yaşantıma devam ediyorum.

    40 SAATTİR SEVİNÇTEN UYUMUYORUZ
    Dünya Kupası almak için kendimize söz verdik. Çok çalıştık, istedik, inandık. Birbirimize güvendik. Aileden, eşten, dosttan ayrı kaldık. Yoğun bir antreman dönemi geçirdik. Söz konusu bayrak olunca her şeyden feragat ettik. Kupa almamız, çektiğimiz tüm zorluklara değdi. Hiçbir şey beni bu kadar mutlu edemez. 40 saattir sevinçten uyumuyoruz. Başarımız ülkemizin gururu, kupayı milletimize armağan ediyoruz.

        TEK EKSİK DÜNYA KUPASI'YDI
        Tarifi olmayan duygular içindeyim. Tek eksik Dünya Kupası'ydı. 2018'de dünya ikinciliğimiz vardı. Penaltılar sonucu kaybettik. Angola ve Özbekistan'ın rövanşını aldık. Liglerden bu yana 8 kamp yaptık. Dünya şampiyonu olmak kolay değil. Emek gerektiriyor. Durmadan yolumuza devam edip başarının tesadüf olmadığını göstereceğiz.

        ŞAMPİYONLARA 200 BİN MİL HEDİYE
        Türk Hava Yolları (THY) Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularına elit kart üyeliği ve 200 bin mil hediye edeceğini açıkladı.

        THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "THY olarak kahramanlarımızın dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz" dedi.

        2018 FİNALİNİN RÖVANŞI
        Türkiye, Angola ile 4 yıl aradan sonra bir kez daha finalde karşılaştı. Ev sahibi olduğu organizasyonda rakibini mağlup eden ay yıldızlılar, hem ilk kez dünya şampiyonu oldu hem de 2018 Dünya Kupası finalinin rövanşını aldı.

        Ampute Futbol Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı göstermişti.

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