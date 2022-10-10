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    Galatasaray’da bu sezon parlayan Boey için sıraya girdiler

    Bu sezon yaptığı çıkış nedeniyle Lyon, Marsilya ve Rennes, Aslan’ın yıldızı Sacha Boey’u transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar’ın beklentisi 15 milyon Euro...

    Boey’in fiyatı 15 milyon

    Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Sacha Boey, Fransızlar'ın markajında... Cimbom'un yıldız futbolcusu için Fransız takımları sıraya girdi. Ligue 1'in iddialı ekiplerinden Marsilya, Lyon ve Rennes, Boey'u transfer etmek için harekete geçti. 3 kulübün, Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdiği ve devre arası transfer döneminde harekete geçecekleri öğrenildi.



    1.1 MİLYON EURO ÖDEDİLER
    Sarı-Kırmızılı Yönetimin bu transferden beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Galatasaray, yıldız futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Rennes'den 1.1 milyon Euro karşılığında transfer etti. Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı. 22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 8 Süper Lig maçında 718 dakika sahada kaldı. 1 asistle mücadele eden Boey'un Kamerun ve Fransa pasaportu bulunuyor. Genç yıldızın piyasa değeri 4 milyon Euro..

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    Haberler Spor Galatasaray’da bu sezon parlayan Boey için sıraya girdiler
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