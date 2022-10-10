Galatasaray’da bu sezon parlayan Boey için sıraya girdiler





1.1 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Sarı-Kırmızılı Yönetimin bu transferden beklentisinin 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Galatasaray, yıldız futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Rennes'den 1.1 milyon Euro karşılığında transfer etti. Transfer olduktan sonra bir türlü ritim tutturamayan Boey bu sezona ise müthiş bir başlangıç yaptı. 22 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu bu sezon 8 Süper Lig maçında 718 dakika sahada kaldı. 1 asistle mücadele eden Boey'un Kamerun ve Fransa pasaportu bulunuyor. Genç yıldızın piyasa değeri 4 milyon Euro..

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