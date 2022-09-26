Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.09.2022 16:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.09.2022 16:24
    ABONE OL

    Derbilerin profesörü Jorge Jesus! İstatistikleri göz dolduruyor

    Milli maç arasının ardından, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın rakibi olacak Fenerbahçe derbiden galibiyetle ayrılarak yükselen grafiğini sürdürmek istiyor. Derbi öncesi sarı-lacivertlilerin en büyük silahı ise; tecrübeli teknik adam Jorge Jesus. Kariyeri boyunca tansiyonu yüksek derbi maçlardan başarıyla ayrılan Jesus, istatistikleriyle Fenerbahçe taraftarına güven veriyor.

    takvim.com.tr
    Özel Haber | Derbilerin profesörü Jorge Jesus

    Süper Lig'de milli araya çok formda giren Fenerbahçe pazar günü Vodafone Park'ta oynayacağı Beşiktaş maçına bileniyor. Sarı-Lacivertli takıma oynattığı etkili futbolla büyük alkış toplayan teknik direktör Jorge Jesus da Türkiye'deki ilk derbisine çıkmaya hazırlanıyor.

    YÜZ GÜLDÜREN İSTATİSTİKLER
    TAKVİM, kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Portekizli hocanın derbi karnesini çıkardı. Jesus'un büyük maçlarda gösterdiği performans, Beşiktaş sınavı öncesi Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürecek cinsten.

    68 yaşındaki hoca Portekiz'de Benfica ve Sporting Lizbon, Brezilya'da ise Flamengo'nun başında toplam 75 büyük maçta görev yaptı. Jesus'un takımları bu karşılaşmalarda 34 galibiyet ve 14 beraberlik alırken, yalnızca 20 kez yenilgi yaşadı.

    Tecrübeli teknik adam böylece son 13 yılda çıktığı 75 büyük maçın 48'inden yani yüzde 64'ünden mağlubiyet görmeden ayrıldı.

    PORTEKİZ'DE DERBİ KRALI
    Jesus, Benfica'nın başında Porto ve Sporting Lizbon'a karşı çıktığı 33 maçın 19'unda yenilgi yaşamayarak önemli bir başarıya imza attı. Portekizli hoca, Sporting döneminde ise Benfica önündeki 8 derbinin 6'sını kaybetmedi.

        BREZİLYA'DA 'DERBİ ŞOV' YAPTI
        Başarılı grafiğini Brezilya'ya da taşıyan Jorge Jesus, Rio de Janerio derbilerinde Fluminense, Vasco de Gama ve Botafogo önünde 10 sınav verdi.

        Başarılı hoca bu karşılaşmalardan tam 8 galibiyet alırken, 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayarak harika bir derbi performansı sergiledi. Jesus'un pazar günü Beşiktaş önündeki sınavı merakla bekleniyor.

        İŞTE JESUS'UN BÜYÜK MAÇ KARNESİ
        TAKIM RAKİP O G B M
        Benfica Porto 24 8 5 11
        Sporting Porto 9 5 1 3
        Sporting Benfica 8 3 3 2
        Benfica Sporting 18 11 4 3
        Flamengo Fluminense 4 3 0 1
        Flamengo Vasco 3 2 1 0
        Flamengo Botafogo 3 3 0 0
        TOPLAM 69 35 14 20

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ben Bu Cihana Sığmazam
        Haberler Spor Derbilerin profesörü Jorge Jesus! İstatistikleri göz dolduruyor
            SON DAKİKA