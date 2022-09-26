Derbilerin profesörü Jorge Jesus! İstatistikleri göz dolduruyor

Süper Lig'de milli araya çok formda giren Fenerbahçe pazar günü Vodafone Park'ta oynayacağı Beşiktaş maçına bileniyor. Sarı-Lacivertli takıma oynattığı etkili futbolla büyük alkış toplayan teknik direktör Jorge Jesus da Türkiye'deki ilk derbisine çıkmaya hazırlanıyor.
YÜZ GÜLDÜREN İSTATİSTİKLER
TAKVİM, kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Portekizli hocanın derbi karnesini çıkardı. Jesus'un büyük maçlarda gösterdiği performans, Beşiktaş sınavı öncesi Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürecek cinsten.
68 yaşındaki hoca Portekiz'de Benfica ve Sporting Lizbon, Brezilya'da ise Flamengo'nun başında toplam 75 büyük maçta görev yaptı. Jesus'un takımları bu karşılaşmalarda 34 galibiyet ve 14 beraberlik alırken, yalnızca 20 kez yenilgi yaşadı.
Tecrübeli teknik adam böylece son 13 yılda çıktığı 75 büyük maçın 48'inden yani yüzde 64'ünden mağlubiyet görmeden ayrıldı.