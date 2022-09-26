Derbilerin profesörü Jorge Jesus! İstatistikleri göz dolduruyor

68 yaşındaki hoca Portekiz'de Benfica ve Sporting Lizbon, Brezilya'da ise Flamengo'nun başında toplam 75 büyük maçta görev yaptı. Jesus'un takımları bu karşılaşmalarda 34 galibiyet ve 14 beraberlik alırken, yalnızca 20 kez yenilgi yaşadı.

Tecrübeli teknik adam böylece son 13 yılda çıktığı 75 büyük maçın 48'inden yani yüzde 64'ünden mağlubiyet görmeden ayrıldı.