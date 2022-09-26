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    • Spor
    • 26.09.2022 23:40
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    • 26.09.2022 23:49
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    Galatasaray'a büyük şok! Sofiane Feghouli FIFA'ya gitti! Süreci A Spor'a açıkladı

    Son dakika haberine göre Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Sofiane Feghouli, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Feghouli, sarı-kırmızılı ekibi FIFA'ya şikayet ettiği ile ilgili çıkan haberleri doğrularken, "Galatasaray'daki alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüm bulmaya çalıştık fakat bu imkansızdı." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray’a büyük şok! Feghouli FIFA’ya gitti

    Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet ettiği haberleri çıkan Feghouli, iddiaları doğruladı ve "Galatasaray'daki alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüm bulmaya çalıştık fakat bu imkansızdı. Bu transfer döneminde ekonomik sıkıntıların olmadığını gördüm. Avukatıma, Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim." dedi.


    Galatasaray'a büyük şok! Sofiane Feghouli FIFA'ya gitti! Süreci A Spor'a açıkladı | Video

    A Spor canlı yayınına bağlanan Emre Kaplan, Feghouli ile olan görüşmesini aktardı. Kaplan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde bir haber vardı Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği ve son dönemdeki alacakları hatta birçok detayı da barındıran, ev kiralarına kadar uçak biletlerine kadar birçok detayı içinde bulunduran alacaklarıyla ilgili FIFA'ya konuyu taşıdığına dair bir haber vardı. Ben bunu akşam saatlerinde direkt olarak Sofiane Feghouli'ye sordum.

    Bu haberin doğruluk durumunu. Kulüp kaynakları bu haberi doğruluyordu ama bir de diğer taraftan doğrulamak gerekiyor. Feghouli ile bu duruma dair kısa bir konuşma gerçekleştirdik. Kendisi şöyle bir ifade kullandı; 'Çıkan haberler doğru. Ben bu süreç içerisinde son dönemde Galatasaray'dan alacaklarımı tahsil etmek için birçok kez girişimde bulundum. Fakat sonuç alamadım.' dedi. Sonrasında 'Bizzat Başkan Dursun Özbek'le de bu konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirdim.' dedi. Şöyle bir not var dedi, Feghouli Galatasaray'a geldiği dönemde de başkan Dursun Özbek'ti ve birebir ilişkisi olan bir isim. Bu yüzden Başkan Dursun Özbek'le de konuyu çözmek istediklerini ifade etti.

    Ama 'Bu imkansızdı' dedi. Direkt olarak kendi ifadesini aktarmaya çalışıyorum. 'Bu transfer döneminde de Galatasaray'ın transfer harekatını yakından takip ettim. Ekonomik anlamda maddi anlamda herhangi bir sıkıntıları olmadığını gördükten sonra avukatıma talimat verdim. Galatasaray'ın bana borcu olan ne varsa bunu tahsil etmesi için talimatı verdim. Durum benim açımdan bu şekilde gelişti.' dedi." ifadelerini kullandı.

        İşte Feghouli'nin A Spor'a yaptığı özel açıklamalar
        Çıkan haberler doğru. Alacağımı tahsil etmek için birçok kez görüşme yaptım fakat sonuç alamadım. Dursun Özbek ile de görüşüp bir çözüm bulmaya çalıştık ama bu imkansızdı.

        Bu transfer döneminde Galatasaray'ın ekonomik anlamda bir sorunu olmadığını gördüm. Avukatıma da Galatasaray bana ne borçluysa tahsil etmesini söyledim. Bunun dışında bir konu yok.

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