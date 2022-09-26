Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet ettiği haberleri çıkan Feghouli, iddiaları doğruladı ve "Galatasaray'daki alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüm bulmaya çalıştık fakat bu imkansızdı. Bu transfer döneminde ekonomik sıkıntıların olmadığını gördüm. Avukatıma, Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim." dedi.



Galatasaray'a büyük şok! Sofiane Feghouli FIFA'ya gitti! Süreci A Spor'a açıkladı | Video

A Spor canlı yayınına bağlanan Emre Kaplan, Feghouli ile olan görüşmesini aktardı. Kaplan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde bir haber vardı Sofiane Feghouli'nin Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği ve son dönemdeki alacakları hatta birçok detayı da barındıran, ev kiralarına kadar uçak biletlerine kadar birçok detayı içinde bulunduran alacaklarıyla ilgili FIFA'ya konuyu taşıdığına dair bir haber vardı. Ben bunu akşam saatlerinde direkt olarak Sofiane Feghouli'ye sordum.