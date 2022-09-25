TAKVİM Fener'in Portekizli teknik adamı Jorge Jesus ile ilgili çok çarpıcı bir detayı gün yüzüne çıkarıyor





EN AZ 12 SAAT MESAİ YAPIYOR

TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Portekizli hoca müthiş kariyerine rağmen adeta amatör bir ruhla görevini yapıyor. Sabah tesislere 08.00'da giriş yapan ve hemen işe koyulan Jorge Jesus'un günün en az 12 saatini Samandıra'da geçirdiği belirtiliyor. Akşam 20.00'den önce evine gitmeyen 68 yaşındaki teknik adamın günde 5 saat boyunca analiz videoları izlediği ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın hem bir sonraki rakibi izleyip eksi ve artı yönleri ortaya çıkardığı hem de kendi maçlarını tekrar gözden geçirerek notlar aldığı öğrenildi. Jorge Jesus'un ayrıca takımdaki tüm futbolcularla ayrım yapmadan tek tek ilgilendiği belirtiliyor.