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    TAKVİM Fener'in Portekizli teknik adamı Jorge Jesus ile ilgili çok çarpıcı bir detayı gün yüzüne çıkarıyor

    Fener’e özlenen havayı geri getiren 68 yaşındaki teknik adam müthiş kariyerine rağmen adeta bir amatör ruhla görevini yapıyor.. Tesislere sabah 08.00’de giren Jesus evine en erken 20.00’de gidiyor. Portekizli hoca günün en az 5 saatini analiz videolarına ayırıyor.

    İşte Jesus’un farkı

    Çok kısa bir sürede Fenerbahçe'ye özlenen havayı geri getiren teknik direktör Jorge Jesus oynattığı göze hoş gelen futbolla taraftarların gönlünde taht kurmuş durumda. Sarı-Lacivertliler'in şu ana kadar gösterdiği başarılı performansın perde arkasında Jesus'un Samandıra'da oluşturduğu müthiş hava yatıyor.



    EN AZ 12 SAAT MESAİ YAPIYOR
    TAKVİM    'in aldığı bilgilere göre Portekizli hoca müthiş kariyerine rağmen adeta amatör bir ruhla görevini yapıyor. Sabah tesislere 08.00'da giriş yapan ve hemen işe koyulan Jorge Jesus'un günün en az 12 saatini Samandıra'da geçirdiği belirtiliyor. Akşam 20.00'den önce evine gitmeyen 68 yaşındaki teknik adamın günde 5 saat boyunca analiz videoları izlediği ifade ediliyor. Tecrübeli hocanın hem bir sonraki rakibi izleyip eksi ve artı yönleri ortaya çıkardığı hem de kendi maçlarını tekrar gözden geçirerek notlar aldığı öğrenildi. Jorge Jesus'un ayrıca takımdaki tüm futbolcularla ayrım yapmadan tek tek ilgilendiği belirtiliyor.



    BÜYÜK SAYGI VE HAYRANLIK
    Başarılı teknik adamın öğrencilerinin sadece futbolla ilgili değil, özel yaşamlarıyla ilgili sorunlarıyla konusunda da çözümler bulmaya çalıştığı gelen bilgiler arasında. Futbolcuların Jesus'a duyduğu büyük hayranlık ve saygı, şu ana kadar Fenerbahçe'nin başarılı grafiğinde büyük bir rol oynuyor.



        TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ OLDU
        Kısa sürede Fenerbahçe'de çok önemli bir değişimin altına imzasını atan teknik direktör Jorge Jesus, saha kenarındaki duruşuyla taraftarların sevgilisi olmayı başardı.

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        Haberler Spor TAKVİM Fener'in Portekizli teknik adamı Jorge Jesus ile ilgili çok çarpıcı bir detayı gün yüzüne çıkarıyor
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