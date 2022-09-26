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    • 26.09.2022 15:27
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    • 26.09.2022 15:42
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    Arda Güler depremi! Hastaneye götürüldü

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Arda Güler'in dün gece karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda hastaneye götürüldüğü bildirildi.

    Arda Güler depremi! Hastaneye götürüldü

    Fenerbahçe'nin genç milli futbolcusu Arda Güler'den korkutan bir haber geldi.

    Genç yıldız hastalık nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

    ARDA GÜLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gürcistan ile yarın İstanbul'da oynayacağı özel maç için çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlılarda Arda Güler'in dün gece karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda hastaneye götürüldüğü bildirildi.

    ÜÇ GÜN İSTİRAHAT EDECEK
    Tetkikler ve değerlendirme sonucunda "viral gastroenterit (bağırsak enfeksiyonu)" tanısı konulan Arda'nın tedavisine başlandığı belirtildi.

    Önerilen tedavi çerçevesinde, Arda için üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlandığı kaydedildi.
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