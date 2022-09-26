Arda Güler depremi! Hastaneye götürüldü

Fenerbahçe'nin genç milli futbolcusu Arda Güler'den korkutan bir haber geldi.

Genç yıldız hastalık nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

ARDA GÜLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gürcistan ile yarın İstanbul'da oynayacağı özel maç için çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlılarda Arda Güler'in dün gece karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda hastaneye götürüldüğü bildirildi.