Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! Napoli, Kim’den sonra Fener’in 2 yıldızına daha göz dikti





Sarı- Lacivertli kurmayların bu iki oyuncudan birine izin vermesinin söz konusu olabileceği gibi transferi sezon sonuna erteleme ihtimali de bulunuyor. Yönetim ayrıca bu kritik dönemde oyuncularının kafasının transferlerle meşgul olmasını da istemiyor. Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel için toplamda 25 milyon Euro'nun altında bir rakama razı olmayacağı da gelen haberler arasında.





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