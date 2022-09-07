Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.09.2022 20:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2022 21:12
    ABONE OL

    SON DAKİKA | Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi Fransa oldu

    Son dakika haberine göre A Milli Basketbol Takımımızın 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın son 16 turundaki rakibi belli oldu. Milliler Fransa ile karşılaşacak.

    12 Dev Adam’ın rakibi belli oldu

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turundaki rakibi Fransa oldu.

    B Grubu'nda son Avrupa Şampiyonu Slovenya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın finalisti Fransa ile karşı karşıya geldi.

    Slovenya, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in performansının damga vurduğu maçta rakibini 88-82 mağlup etti.

    Bu sonucun ardından grupta üçüncü olması kesinleşen Fransa, son 16 turunda Türkiye'nin rakibi oldu. İki takım, 10 Eylül Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de karşılaşacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Brent petrolde direnç kırıldı
    Haberler Spor SON DAKİKA | Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibi Fransa oldu
        SON DAKİKA