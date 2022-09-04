Galatasaray'dan flaş transfer! Çağlar Söyüncü geliyor

Forvet hattı için Icardi ile anlaşması an meselesi olan ve savunmaya bir takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme bomba gibi bir isim düştü.
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı kırmızılılar Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. Premier Lig ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Çağlar'ın kulübü ile kontrat imzalamak istemediği için kadroya alınmadığı iddia ediliyor.
26 yaşındaki yıldız için önümüzdeki hafta da görüşmelerin süreceği belirtildi.
FUTBOLCU FABRİKASININ ÜRÜNÜ
Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Çağlar Söyüncü, daha sonrasında 'Futbolcu Fabrikası' olarak anılan Altınordu'ya transfer olmuştu. Genç yaşında oynadığı sert ve etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, 2016/17 sezonunun başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olmuştu.