Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.09.2022 16:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.09.2022 16:53
    ABONE OL

    Galatasaray'dan flaş transfer! Çağlar Söyüncü geliyor

    Sezon öncesinde Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan ve Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi isimler ile anlaşan Galatasaray'da gündem, forvet ve stoper transferi... Hücum hattına PSG'nin yıldızı Icardi'yi katmak için saatleri sayan sarı kırmızılılar, defansta ise bombayı Çağlar Söyüncü ile patlatacak. İşte Çağlar Söyüncü'nün Galatasaray'a transferinin detayları...

    takvim.com.tr
    Yasin Mutlusan
    Savunmada çağlayacak!

    Forvet hattı için Icardi ile anlaşması an meselesi olan ve savunmaya bir takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme bomba gibi bir isim düştü.

    Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı kırmızılılar Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. Premier Lig ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Çağlar'ın kulübü ile kontrat imzalamak istemediği için kadroya alınmadığı iddia ediliyor.

    26 yaşındaki yıldız için önümüzdeki hafta da görüşmelerin süreceği belirtildi.

    FUTBOLCU FABRİKASININ ÜRÜNÜ

    Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Çağlar Söyüncü, daha sonrasında 'Futbolcu Fabrikası' olarak anılan Altınordu'ya transfer olmuştu. Genç yaşında oynadığı sert ve etkili futbolla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, 2016/17 sezonunun başında Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olmuştu.

        BUNDESLIGA'YI SALLADI

        Bir proje çerçevesinde transfer olduğu Freiburg'da çok etkili bir performans gösteren yıldız stoper, 2018/19 sezonunun başında ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye 21.10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

        DEV KULÜPLERİN RADARINA GİRDİ

        İngiliz kulübünde ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri haline gelen yıldız futbolcunun ismi Manchester United, Chelsea gibi dev kulüplerle anılsa da, beklenen tekliflerin gelmemesinin ardından Leicester City'de kalmıştı.

        TEKNİK DİREKTÖRÜ TADINI KAÇIRDI

        Bu sezon kulüple sorunlar yaşayan Çağlar Söyüncü, kulübü ile 2022/23 sezonunda Premier Lig'de hiç maça çıkmazken, teknik direktörü Brendan Rodgers oyuncu hakkında, "Çağlar Söyüncü şu anda bizim seviyemize yakın bile değil." yorumunda bulunmuştu.

            ÇAĞLAR'IN YANITI GECİKMEDİ

            Çağlar Söyüncü ise sosyal medya hesabından "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımla Brendan Rodgers'a cevap vermişti.

            Leicester City forması ile 124 karşılaşmaya çıkan Söyüncü, 3 gol ve 2 asistlik performans verirken toplamda 10.324 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki defans oyuncusu, Tilkiler ile 2021 yılında İngiliz Kupası ve 2022 yılında İngiliz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            30 Ağustos kutlamalarında Kur’an okunmasını hedef aldı
            Haberler Spor Galatasaray'dan flaş transfer! Çağlar Söyüncü geliyor
                SON DAKİKA