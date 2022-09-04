Galatasaray'dan flaş transfer! Çağlar Söyüncü geliyor

Forvet hattı için Icardi ile anlaşması an meselesi olan ve savunmaya bir takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme bomba gibi bir isim düştü.

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı kırmızılılar Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor. Premier Lig ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Çağlar'ın kulübü ile kontrat imzalamak istemediği için kadroya alınmadığı iddia ediliyor.