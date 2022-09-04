F1 Hollanda GP yarış CANLI İZLE! Formula 1 Hollanda şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir?

Formula 1 (F1) Hollanda Grand Prix'i ile yarış heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Peki, F1 Formula 1 Hollanda şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir? İşte detaylar!
Formula 1 yarışlarında bu hafta pilotlar Hollanda pistinde sahne alacak. Max Verstappen'in 284 puanla lider sürdürdüğü şampiyonada en yakın rakibi Perez 191, Leclerc 186, Sainz 171 ve Russell 170 puanla takip ediyor.Formula 1 yarışlarında bu hafta pilotlar Hollanda pistinde sahne alacak. Max Verstappen'in 284 puanla lider sürdürdüğü şampiyonada en yakın rakibi Perez 191, Leclerc 186, Sainz 171 ve Russell 170 puanla takip ediyor.
Takımlarda ise liderliği 475 puanla Rebull sürdürürken, en yakın takipçisi Ferrari'nin 357 puanı bulunuyor.
FORMULA 1 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE YARIŞ PROGRAMI
Yarış ise 4 Eylül Pazar saat 16:00'da başlayacak. Tüm yarışlar S Sport ve S Sport plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.