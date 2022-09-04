F1 Hollanda GP yarış CANLI İZLE! Formula 1 Hollanda şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir?

Formula 1 yarışlarında bu hafta pilotlar Hollanda pistinde sahne alacak. Max Verstappen'in 284 puanla lider sürdürdüğü şampiyonada en yakın rakibi Perez 191, Leclerc 186, Sainz 171 ve Russell 170 puanla takip ediyor.Formula 1 yarışlarında bu hafta pilotlar Hollanda pistinde sahne alacak. Max Verstappen'in 284 puanla lider sürdürdüğü şampiyonada en yakın rakibi Perez 191, Leclerc 186, Sainz 171 ve Russell 170 puanla takip ediyor.

Takımlarda ise liderliği 475 puanla Rebull sürdürürken, en yakın takipçisi Ferrari'nin 357 puanı bulunuyor.