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    • Spor
    • 04.09.2022 12:17
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    • 04.09.2022 12:17
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    F1 Hollanda GP yarış CANLI İZLE! Formula 1 Hollanda şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir?

    Formula 1 Hollanda Grand Prix'inde sıralama turları sona erdi. Bugün merakla beklenen F1 Hollanda GP gerçekleşecek. Peki, F1 Hollanda GP yarış ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Hollanda şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    F1 Hollanda GP yarış CANLI İZLE!

    Formula 1 (F1) Hollanda Grand Prix'i ile yarış heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Peki, F1 Formula 1 Hollanda şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir? İşte detaylar!

    Formula 1 yarışlarında bu hafta pilotlar Hollanda pistinde sahne alacak. Max Verstappen'in 284 puanla lider sürdürdüğü şampiyonada en yakın rakibi Perez 191, Leclerc 186, Sainz 171 ve Russell 170 puanla takip ediyor.Formula 1 yarışlarında bu hafta pilotlar Hollanda pistinde sahne alacak. Max Verstappen'in 284 puanla lider sürdürdüğü şampiyonada en yakın rakibi Perez 191, Leclerc 186, Sainz 171 ve Russell 170 puanla takip ediyor.

    Takımlarda ise liderliği 475 puanla Rebull sürdürürken, en yakın takipçisi Ferrari'nin 357 puanı bulunuyor.

    FORMULA 1 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE YARIŞ PROGRAMI

    Yarış ise 4 Eylül Pazar saat 16:00'da başlayacak. Tüm yarışlar S Sport ve S Sport plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

        PİLOTLAR

        1. Max Verstappen (Hollanda): 284 puan

        2. Sergio Perez (Meksika): 191

        3. Charles Leclerc (Monako): 186

        4. Carlos Sainz (İspanya): 171

        5. George Russell (Büyük Britanya): 170

        TAKIMLAR

        1. Red Bull: 475

        2. Ferrari: 357

        3. Mercedes: 316

        4. Alpine: 115

        5. McLaren: 95
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        Haberler Spor F1 Hollanda GP yarış CANLI İZLE! Formula 1 Hollanda şifresiz izle, hangi kanalda yayınlanıyor? F1 nereden izlenir?
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