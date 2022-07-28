Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Kim Min Jae’nin ardından Attila Szalai de yolcu

Savunmanın en önemli ismi Kim Min Jae'yi 19 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satan Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin ardından bir stoper transferi daha yaptı.
Sarı-Lacivertliler, Marsilya formasını giyen Luan Peres'le anlaşmaya vardı. Fransız kulübü ile 5 milyon Euro anlaşma sağlaya yönetim, yarın Brezilyalı futbolcuya 3 yıllık imza attıracak.
ATTİLA SZALAİ DE YOLCU
Ancak Luan Peres'in sol ayaklı bir stoper olması farklı iddiaları gündeme getirdi. İddialara göre Kim Min Jae'nin ardından defansın bir başka kilit ismi Attila Szalai de yolcu.
Yaklaşık 1 yıldır Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün transfer listesinde yer alan Macar stoper için Fenerbahçe'ye resmi teklifler geldiği öne sürülüyor.