Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Kim Min Jae’nin ardından Attila Szalai de yolcu

Savunmanın en önemli ismi Kim Min Jae'yi 19 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satan Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin ardından bir stoper transferi daha yaptı.

Sarı-Lacivertliler, Marsilya formasını giyen Luan Peres'le anlaşmaya vardı. Fransız kulübü ile 5 milyon Euro anlaşma sağlaya yönetim, yarın Brezilyalı futbolcuya 3 yıllık imza attıracak.