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    • Spor
    • 28.07.2022 13:02
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    • 28.07.2022 13:18
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    Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Kim Min Jae’nin ardından Attila Szalai de yolcu

    Fenerbahçe, savunmanın kilit ismi Kim Min Jae’yi 19 milyon Euro karşılığında Napoli’ye sattı. Kim'in boşluğunu Gustavo Henrique ile dolduran Fenerbahçe'de şok bir iddia ortaya atıldı. Henrique'nin sol ayaklı bir stoper olması nedeniyle Attila Szalai'nin de yolcu olduğu öne sürüldü.

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel Haber | Kim’in ardından sürpriz yolcu

    Savunmanın en önemli ismi Kim Min Jae'yi 19 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satan Fenerbahçe, Gustavo Henrique'nin ardından bir stoper transferi daha yaptı.

    Sarı-Lacivertliler, Marsilya formasını giyen Luan Peres'le anlaşmaya vardı. Fransız kulübü ile 5 milyon Euro anlaşma sağlaya yönetim, yarın Brezilyalı futbolcuya 3 yıllık imza attıracak.

    ATTİLA SZALAİ DE YOLCU
    Ancak Luan Peres'in sol ayaklı bir stoper olması farklı iddiaları gündeme getirdi. İddialara göre Kim Min Jae'nin ardından defansın bir başka kilit ismi Attila Szalai de yolcu.

    Yaklaşık 1 yıldır Avrupa'nın 5 büyük liginden çok sayıda kulübün transfer listesinde yer alan Macar stoper için Fenerbahçe'ye resmi teklifler geldiği öne sürülüyor.

        Şu anda iki kulübün Sarı-Lacivertliler ile masada olduğu ve görüşmelerin olumlu sürdüğü gelen bilgiler arasında.

        NİNO TRANSFERİ BİTİRİLECEK
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gustavo Henrique'yi alternatif oyuncu olarak gördüğü, Szalai'nin gitmesi halinde Luan Peres'in partneri olarak üst düzey bir stoperin transferinin gündeme geleceği öğrenildi.

        Alınan bilgilere göre bu isim Nino olacak. Yönetim Fluminense formasını giyen Brezilyalı yıldızla ilgili girişimlerde bulunmuş ancak yüksek maliyet engeline takılmıştı.
            Bir büyükbaş daha cehenneme!
            Haberler Spor Fenerbahçe'de sürpriz gelişme: Kim Min Jae’nin ardından Attila Szalai de yolcu
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