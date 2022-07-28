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    • Spor
    • 28.07.2022 15:32
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    • 28.07.2022 15:32
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    Formula 1 pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı

    Formula 1 takımlarından Aston Martin'in pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olma kararı aldığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile sevenlerine haberi ulaştıran Alman pilot, "Önceliğim, ailemle daha fazla vakit geçirmek olacak." şeklinde konuştu. İşte detaylar...

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    Formula 1 takımlarından Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olma kararı aldığını açıkladı.

    Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Formula 1'den emekli olacağını duyuran 35 yaşındaki Vettel, "Emeklilik, uzun zamandır düşündüğüm ve benim için alınması zor bir karardı. Yıl sonunda, gelecekte neye odaklanacağıma karar vermek için kendime vakit ayıracağım. Önceliğim, ailemle daha fazla vakit geçirmek olacak." ifadelerini kullandı.

    122 KEZ PODRUMA ÇIKTI

    Red Bull takımıyla 2010-2013 yıllarında üst üste 4 dünya şampiyonluğu yaşayan Vettel, kariyerinde 53 grand prix ve 57 "pole" pozisyonu kazandı, 122 kez de podyuma çıkma başarısı gösterdi.
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