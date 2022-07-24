Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Szalai Rennes ve Wolfsburg’un radarında girdi

Fenerbahçe'de stoperde sayısı her geçen gün azalıyor... Sarı-Lacivertliler'de Güney Koreli stoper Kim Min Jae İtalyan ekibi Napoli ile anlaştı. Onun ayrılışı savunmada büyük sıkıntı doğuracak gibi... Bilindiği gibi Dinamo Kiev maçında sakatlanan Serdar Aziz'in 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Fenerbahçe Yönetimi ise bunun üzerine stoper arayışlarını hızlandırdı. Listedeki isimlerle görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe'nin mevcut durumuyla ilgili bu gelişmeler yaşanırken Szalai ile ilgili de önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Macar yıldız için Avrupa'nın önemli kulüplerinin devreye girdiği belirtildi. Bu takımların yapacağı astronomik teklife Fenerbahçe Yönetimi'nin vereceği cevap merak ediliyor. Fransız kulübü Rennes ve Alman ekibi Wolfsburg'un Macar yıldızı transfer etmek için büyük uğraş verdiği öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise Kim Min Jae'den sonra Szalai'yi de kaybetmek istemiyor. Kim'in gidişi sonrası üzüntüsünü dile getiren Portekizli teknik adamın yönetimle sürekli görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.