Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev hezimeti sonrası spor yazarları faturayı Jorge Jesus ve yönetime kesti!

"Ya olur böyle şeyler" diyenlere de bir lafım var. Böyle anlar az olur. Gerekeni yapacaksın. Maçın hakeminin "mağdur" Dinamo Kiev'e biraz daha tolerans gösterdiğini söylemek gerekiyor. Savaşanlara, mağdurlara gitti maç… Morale ihtiyacı olanlara…