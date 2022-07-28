Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev hezimeti sonrası spor yazarları faturayı Jorge Jesus ve yönetime kesti!
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 2-1 yenilerek Devler Ligi'ne bu turda veda etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken faturayı forvet transferi yapmayan yönetime ve yaptığı oyuncu değişiklikleri ile oyuna etki edemeyen teknik direktör Jorge Jesus'a kesti.
28.07.2022 08:36 - Son Güncelleme: 28.07.2022 08:36
EMRE BOL - AH, VAH!
Kime yazacağız bu elenişi? Kime "sallayacağız?" İyi oyuncu ama tecrübesiz İsmail Yüksek'i kırmızı kart görene kadar oyundan almayan Jorge Jesus'a mı?
Bu takıma golcü lazım diye senelerdir bağırıyorum. Hani topu 3 direk arasına atan adamlar var ya; onlardan işte! Bu saatten sonra ne olacağını bilmeyen Valencia'yı takımda görmek istemiyorum.
"Ya olur böyle şeyler" diyenlere de bir lafım var. Böyle anlar az olur. Gerekeni yapacaksın. Maçın hakeminin "mağdur" Dinamo Kiev'e biraz daha tolerans gösterdiğini söylemek gerekiyor. Savaşanlara, mağdurlara gitti maç… Morale ihtiyacı olanlara…