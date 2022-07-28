Fenerbahçe sezona yine hüsranla başladı! 'Güler' misin ağlar mısın: Arda sadece 18 dakika süre aldı

8 sezondur Süper Lig şampiyonluğuna hasret olan ve 15 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteremeyen Fenerbahçe flaş transferlerle başladığı sezona yine kötü başladı.
Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Fenerbahçe ile oynadığı iki maça da aynı 11'le başladı. Ukrayna ekibinin ilk 11'inde altyapıdan 7 oyuncu yer aldı. Bu sezon transfer ettiği 3 oyuncuya bonservis bedeli ödemedi. Savaş nedeniyle takımdan ayrılan isimler oldu. Ancak sistemli bir şekilde ilerlemenin mükafatını aldılar.
Fenerbahçe ise Dinamo Kiev ile oynadığı iki maçta da yeni yıldızlarını sahaya sürdü. Her sezon olduğu gibi kadroda yine yap-boz yaptı.