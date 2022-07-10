Jorge Jesus'un ısrarla istediği Willian Arao Fenerbahçe'de

Ve Willian Arao Fenerbahçe'de... 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için bir süredir Flamengo ile temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertli yönetim, Brezilya kulübü ile bonservis konusunda resmen anlaştı. Arao ile daha önceden söz kesen Fenerbahçe, Flamengo ile anlaşılması sonrası transferi sonlandırmayı başardı. Sarı-Lacivertliler'in transferini bitirdiği Arao, dün Flamengo'nun idmanı sonrası takım arkadaşlarına alkışlarına veda etti. Brezilya ekibinden Fenerbahçe'ye imza atmak üzere ayrılan defansif orta saha oyuncusu Willian Arao'nun kısa süre içinde İstanbula'a gelerek Sarı-Lacivertliler ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu için Flamengo kulübüne 3 milyon Euro+bonus ödemesi yapacağı öğrenildi.