Jorge Jesus'un ısrarla istediği Willian Arao Fenerbahçe'de

Ve Willian Arao Fenerbahçe'de... 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için bir süredir Flamengo ile temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertli yönetim, Brezilya kulübü ile bonservis konusunda resmen anlaştı. Arao ile daha önceden söz kesen Fenerbahçe, Flamengo ile anlaşılması sonrası transferi sonlandırmayı başardı. Sarı-Lacivertliler'in transferini bitirdiği Arao, dün Flamengo'nun idmanı sonrası takım arkadaşlarına alkışlarına veda etti. Brezilya ekibinden Fenerbahçe'ye imza atmak üzere ayrılan defansif orta saha oyuncusu Willian Arao'nun kısa süre içinde İstanbula'a gelerek Sarı-Lacivertliler ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu için Flamengo kulübüne 3 milyon Euro+bonus ödemesi yapacağı öğrenildi.
JESUS ÇOK İSTİYORDU
Daha önce Flamengo'da teknik adamlık yapan Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Willian Arao, Sarı-Lacivertli takımda Portekizli hoca ile bir kez daha çalışmış olacak. Kariyerinde 1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen 29 yaşındaki Arao, geçen sezon Sao Paulo'da 33 maçta 5 gol atıp, 2 asist yaptı. Willian Arao'nun imzasıyla F.Bahçe'de orta alanda rekabetin en üst seviyeye çıkması bekleniyor.
Defansif orta saha olarak görev yapan Willian Arao, hırsı ve azmi ile ön plana çıkan bir futbolcu. Savaşçı kimliği ile taraftarın sevgilisi olabilecek bir isim.