Rekor artık Sergio Oliveira’da! Muslera’yı geride bıraktı…

Galatasaray'ın transferini resmen açıkladığı Sergio Oliveira, Sarı-Kırmızılı kulüpte kaptan Fernando Muslera'yı geride bırakarak yeni bir rekorun sahibi oldu.
Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödeneceğini açıklarken, 4 yıllık sözleşme imzalanan 30 yaşındaki futbolcunun da senelik 2.7 milyon Euro alacağını duyurdu.
Sergio Oliveira böylelikle alacağı yıllık 2.7 milyon Euro'luk garanti ücret ile Galatasaray'da en fazla maaş alan futbolcu unvanını eline geçirmiş oldu.