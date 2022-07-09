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    • 09.07.2022 21:27
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    • 09.07.2022 21:37
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    Rekor artık Sergio Oliveira’da! Muslera’yı geride bıraktı…

    Galatasaray, 3 milyon Euro karşılığında Porto kulübünden kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, Portekizli orta saha oyuncusuna yıllık 2 milyon 750 bin Euro ödeneceğini açıkladı. Oliveira alacağı ücretle Sarı-Kırmızılı kulüpte rekor kırmayı başardı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Muslera’yı geride bıraktı

    Galatasaray'ın transferini resmen açıkladığı Sergio Oliveira, Sarı-Kırmızılı kulüpte kaptan Fernando Muslera'yı geride bırakarak yeni bir rekorun sahibi oldu.

    Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödeneceğini açıklarken, 4 yıllık sözleşme imzalanan 30 yaşındaki futbolcunun da senelik 2.7 milyon Euro alacağını duyurdu.

    Sergio Oliveira böylelikle alacağı yıllık 2.7 milyon Euro'luk garanti ücret ile Galatasaray'da en fazla maaş alan futbolcu unvanını eline geçirmiş oldu.

        Oliviera'nın transferi öncesi senelik 2.5 milyon Euro ile Galatasaray'ın en çok kazanan ismi olan kaptan Muslera ise Portekizli yıldızın gelişi ile maaş sıralamasında ikinci sıraya geriledi.

        Galatasaray'dan 4 sezon için toplamda 10 milyon 800 bin Euro garanti ücret alacak olan Sergio Oliveira'nın bonservisi ile maliyeti 13 milyon 800 bin Euro'yu (242 milyon TL) bulacak.

        Portekizli futbolcunun bonservis ücretinin makul olduğu vurgulansa da bazı taraftarlar Oliveira'ya verilen 2.7 milyon Euro'luk maaşın yüksek olduğunu savundu.
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            Haberler Spor Rekor artık Sergio Oliveira’da! Muslera’yı geride bıraktı…
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