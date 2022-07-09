Fenerbahçe Jorge Jesus’un eski öğrencisini Willian Arao'yu bitirmek üzere!

Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden birisi olan ön libero mevkisi için sona yaklaşıldı. Willian Arao'nun transferinin an meselesi olduğu öğrenildi. Jorge Jesus, eski öğrencisiyle konuşarak kendisini çok istediğini söyledi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Flamengo'ya ayrılık talebini iletti. Arturo Vidal'i transfer eden Kırmızı- Siyahlılar, bu isteğe yeşil ışık yakınca Fenerbahçe hemen harekete geçti. Sarı- Lacivertliler, masaya 3 milyon Euro'luk teklifle oturdu. Flamengo'nun ise ilk talebi 5 milyon Euro olmuştu. Tarafların rakam konusunda kısa sürede birbirine yaklaştığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin, Willian Arao transferini bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle tamamlamaya çok yakın olduğu öğrenildi. Yönetim için kritik tarih 14 Temmuz.