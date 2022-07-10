Benfica'nın Uğurcan Çakır ısrarı! Trabzonspor'un tekrar kapısını çalacaklar

Kalecisi Vlachodimos'u 20 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Benfica'nın kasasına gelecek paranın büyük bir kısmını Uğurcan Çakır transferinde kullanacağı iddia ediliyor. Portekiz devinin Uğurcan Çakır transferi için 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı belirtildi.