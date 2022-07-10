Benfica'nın Uğurcan Çakır ısrarı! Trabzonspor'un tekrar kapısını çalacaklar

Portekiz medyası, Benfica'nın Uğurcan Çakır için ısrarcı olduğunu sayfalarına taşıdı. Record Gazetesi, "Benfica Uğurcan için Trabzonspor'ya yeniden iletişime geçti ve teklifini yineledi" ifadelerini kullandı.
Kalecisi Vlachodimos'u 20 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Benfica'nın kasasına gelecek paranın büyük bir kısmını Uğurcan Çakır transferinde kullanacağı iddia ediliyor. Portekiz devinin Uğurcan Çakır transferi için 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı belirtildi.
Geride kalan sezon öncesi Avrupa'ya transferini Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak için rafa kaldıran Uğuarcan Çakır, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılma zamanın geldiğini belirtmişti.