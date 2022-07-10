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    • Spor
    • 10.07.2022 11:20
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    • 10.07.2022 11:22
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    Benfica'nın Uğurcan Çakır ısrarı! Trabzonspor'un tekrar kapısını çalacaklar

    Süper Lig şampiyonu Trabzonspor’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-Mavililer, sağ stoper transferi için arayışlarını sürdürürken kadrosundaki yıldız oyuncuları Avrupa’nın dev kulüpleri takip etmeyi sürdürüyor. Karadeniz Fırtınası’nın 1 numarası için Benfica’nın ısrarı sürüyor.

    ONUR KAYADOR TAKVIM GAZETESI
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Uğurcan ısrarı! Peşini bırakmıyorlar

    Portekiz medyası, Benfica'nın Uğurcan Çakır için ısrarcı olduğunu sayfalarına taşıdı. Record Gazetesi, "Benfica Uğurcan için Trabzonspor'ya yeniden iletişime geçti ve teklifini yineledi" ifadelerini kullandı.

    Kalecisi Vlachodimos'u 20 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Benfica'nın kasasına gelecek paranın büyük bir kısmını Uğurcan Çakır transferinde kullanacağı iddia ediliyor. Portekiz devinin Uğurcan Çakır transferi için 15 milyon Euro'ya kadar çıktığı belirtildi.

    Geride kalan sezon öncesi Avrupa'ya transferini Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak için rafa kaldıran Uğuarcan Çakır, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılma zamanın geldiğini belirtmişti.

        Milli kaleci, ayrılması durumunda Trabzonspor taraftarının kendisine gönül koymayacağını da sözlerine eklemişti.

        Geçtiğimiz sezon 43 maçta Bordo-Mavililer'in kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 46 kez topu kendi ağlarında görürken, 13 maçta ise kalesini tamamen gole kapatmayı başardı. Uğurcan, 5 kez sarı kart, 1 defa da ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

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