Fenerbahçe Carvalho transferini askıya aldı! Rotayı Arao'ya dikti





2023 YILI SONUNDA BOŞA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Arao'yu bonservisiyle transfer etmesi durumunda 3 milyon Euro ödeyecek. Bilindiği gibi Fenerbahçe, Real Betis forması giyen Portekizli 6 numara Willian Carvalho için büyük uğraş vermişti. Ancak Real Betis istediği rakamda indirime gitmeyince Fenerbahçe geri adım attı. Ayrıca Carvalho'nun istediği sözleşme şartları da yüksek bulundu. Fenerbahçe Yönetimi B planı olarak gördüğü Arao tranrsferini bayrama kadar bitirmekte kararlı... Sarı-Lacivertliler, bu transferi sonuçlandırıp taraftara bayram hediyesi vermek istiyor. Willian Arao'nun Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.