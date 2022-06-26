Kara Kartal golcüsüne kavuşuyor! Salı günü gelecek olan Wout Weghorst ile ön protokol imzalandı

Beşiktaş bir süredir kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Hollandalı santrfor Wout Weghorst artık İstanbul'a gelmek için gün sayıyor. Hollandalı golcü ile ön protokol imzalandığı ve salı günü İstanbul'a geleceği bildirildi. Ancak kulübü Burnley ile satın alma opsiyonu için görüşmelerin sürdüğü de öğrenildi. 12 milyon Euro piyasa değeri olan Wout Weghorst'u uygun bir bedelle satın alma opsiyonunun alınması hedefleniyor. Eğer anlaşma olmazsa Weghorst 1 yıl kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek. Wout Weghorst'un, Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar garanti ücret olarak 2 milyon 800 bin Euro maaş alacağı belirtiliyor. Hollandalı golcü ayrıca maç başına 12 bin 500 bin Euro kazanacak. Sözleşmesinde başarı primlerinin de olması bekleniyor. 29 yaşında ve 1.97 boyunda olan ve Burnley ile 2025 yılı haziranına kadar sözleşmesi bulunan Wout Weghorst, bugüne kadar 14 kez Hollanda Milli Takım formasını terletti. Weghorst, bu maçlarda 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Weghorst'un 2020 yılında piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyordu.



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