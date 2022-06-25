Beşiktaş'ın 1 aydır görüştüğü Hollandalı yıldız Weghorst'un bitmesi artık an meselesi

Yaklaşık 1 aydır forvet transferi için uğraşan Beşiktaş artık geri sayıma geçti... Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in listesinin ilk sırasında yer alan Wout Weghorst'u bitirmeye bu kez hiç olmadığı kadar yakın.
TÜM ENGELLER KALKTI
Hollandalı yıldız ve kulübü Burnley ile 15 gün önce prensip anlaşmasına varan Beşiktaş tam imzaları atacakken aile engeliyle karşılaşmıştı. Weghorst'un ailesinin Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması sonrası, yıldız futbolcu Siyah-Beyazlı yetkililerle görüşüp ek süre istemişti. Weghorst'un yapılan son görüşmede Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'ya Dortmund ve Frankfurt'tan aldığı teklifleri değerlendirmek istediğini söylemesi, transferi tıkanma noktasına getirmişti. Ancak tam umutların kesildiği anda flaş bir gelişme yaşandı. Weghorst'un masaya oturduğu Dortmund ve Frankfurt'un tercihini farklı forvetlerden yana kullanması sonrasında işin rengi değişti.
AİLESİYLE DE GÖRÜŞTÜ
Ailesiyle görüşen ve onları Türkiye'ye gelmesi konusunda ikna eden Hollandalı forvetin önceki gece Beşiktaş ile yeniden temasa geçtiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre şu anda taraflar arasında hiçbir pürüz bulunmuyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin onay vermesi halinde Wout Weghorst'un 48 saat içinde İstanbul'a geleceği ifade ediliyor.