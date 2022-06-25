Beşiktaş'ın 1 aydır görüştüğü Hollandalı yıldız Weghorst'un bitmesi artık an meselesi





TÜM ENGELLER KALKTI

Hollandalı yıldız ve kulübü Burnley ile 15 gün önce prensip anlaşmasına varan Beşiktaş tam imzaları atacakken aile engeliyle karşılaşmıştı. Weghorst'un ailesinin Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması sonrası, yıldız futbolcu Siyah-Beyazlı yetkililerle görüşüp ek süre istemişti. Weghorst'un yapılan son görüşmede Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'ya Dortmund ve Frankfurt'tan aldığı teklifleri değerlendirmek istediğini söylemesi, transferi tıkanma noktasına getirmişti. Ancak tam umutların kesildiği anda flaş bir gelişme yaşandı. Weghorst'un masaya oturduğu Dortmund ve Frankfurt'un tercihini farklı forvetlerden yana kullanması sonrasında işin rengi değişti.