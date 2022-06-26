Galatasaray transfer haberleri: Joao Mario Galatasaray kararını verdi! Taraftarlar şok olacak...

DURUMU BELLİ OLDU

A Bola'da yer alan habere göre yıldız futbolcu Galatasaray'ın teklifini Benfica'da kalmak istediği için reddetti. Habere göre, Mario Benfica'nın yeni teknik direktörü Roger Schmidt'in güvenini kazandı ve takımdan ayrılmak istemediğini kulüp yetkililerine iletti.