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    • 26.06.2022 09:05
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    • 26.06.2022 09:23
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    Galatasaray transfer haberleri: Joao Mario Galatasaray kararını verdi! Taraftarlar şok olacak...

    Galatasaray haberleri... Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından transfer çalışmaları başlamıştı. İlk olarak Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, hedefine Joao Mario'yu koymuştu. Cenk Ergün çalışmalara başlamasının ardından futbolcu Galatasaray kararını verdi. Peki oyuncu Galatasaray'a gelecek mi? Cevabı haberimizde...

    takvim.com.tr
    Joao Mario Galatasaray kararını verdi!

    Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesinin ardından Okan Buruk teknik direktörlük görevine getirilmişti. Genç teknik adamın göreve gelmesinin ardından gözler transfere çevrilmişti.

    Sarı kırmızılıların, Portekiz ekibi Benfica ile başarılı bir performans gösteren orta saha oyuncusu Joao Mario'ya ilgi gösterdiği ve transfer için görüşmelere başladığı belirtilmişti.

    DURUMU BELLİ OLDU
    A Bola'da yer alan habere göre yıldız futbolcu Galatasaray'ın teklifini Benfica'da kalmak istediği için reddetti. Habere göre, Mario Benfica'nın yeni teknik direktörü Roger Schmidt'in güvenini kazandı ve takımdan ayrılmak istemediğini kulüp yetkililerine iletti.

        BENFICA KAMPINA KATILACAK
        Portekizli futbolcunun en kısa sürede sağlık kontrollerinden geçirileceği ve kulübü Benfica'nın hazırlık kampına katılacağı da kaydedildi.

        Yıldız orta saha geride bıraktığımız sezonda Benfica ile çıktığı 45 maçta 4 gol ve 7 asist yapma başarısı göstermişti.

        KUPALAR SAHİBİ

        Kariyerinde Sporting Lisbon, Inter, West Ham, Lokomotiv Moskova gibi takımların formasını da terleten Mario, Portekiz Milli Takımı ile Avrupa şampiyonu, Sporting Lisbon ile de Portekiz Ligi, Portekiz Süper Kupası be Portekiz Kupası şampiyonu olmuştu.

            KARDEŞİ ALANYASPOR'DA
            Joao Mario'nun kardeşi Wilson Eduardo, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un formasını terletiyor. Geçtiğimiz sezon başında Akdeniz temsilcisine imzayı atan Eduardo, 22 maça çıkıp 4 gol, 1 asist kaydetmişti.

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