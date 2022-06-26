Galatasaray transfer haberleri: Joao Mario Galatasaray kararını verdi! Taraftarlar şok olacak...

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesinin ardından Okan Buruk teknik direktörlük görevine getirilmişti. Genç teknik adamın göreve gelmesinin ardından gözler transfere çevrilmişti.
Sarı kırmızılıların, Portekiz ekibi Benfica ile başarılı bir performans gösteren orta saha oyuncusu Joao Mario'ya ilgi gösterdiği ve transfer için görüşmelere başladığı belirtilmişti.
DURUMU BELLİ OLDU
A Bola'da yer alan habere göre yıldız futbolcu Galatasaray'ın teklifini Benfica'da kalmak istediği için reddetti. Habere göre, Mario Benfica'nın yeni teknik direktörü Roger Schmidt'in güvenini kazandı ve takımdan ayrılmak istemediğini kulüp yetkililerine iletti.