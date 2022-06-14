Fenerbahçe William Carvalho için Real Betis ile pazarlıklarını sürdüyor

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurma peşinde olan Fenerbahçe'de hamleler ard arda geliyor. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un talimatıyla transferde hummalı bir çalışma var. Orta sahayı başarılı bir isimle kuvvetlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler Real Betis'te top koşturan William Carvalho'yu kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor. Jorge Jesus'un, Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi William Carvalho'yu sarı lacivertli formayla görmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun kulübü Real Betis ile görüşmelere başladı. La Liga kulübü Real Betis, 2018 yılında 16 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için 8-10 milyon Euro arası bir bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro teklif etti. Kulübüne de 4 milyon Euro. Carvalho Betis'te 2.3 milyon Euro kazanıyor.