Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe William Carvalho için Real Betis ile pazarlıklarını sürdüyor

    Fenerbahçe, William Carvalho için Real Betis ile masaya oturdu. İspanyol kulübü 8-10 milyon aralığında bonservis talep ediyor. Carvalho yeniden Jesus ile çalışmak isterken, pazarlıklar devam ediyor.

    Carvalho an meselesi

    Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurma peşinde olan Fenerbahçe'de hamleler ard arda geliyor. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un talimatıyla transferde hummalı bir çalışma var. Orta sahayı başarılı bir isimle kuvvetlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler Real Betis'te top koşturan William Carvalho'yu kadrosuna dahil etmeye hazırlanıyor. Jorge Jesus'un, Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi William Carvalho'yu sarı lacivertli formayla görmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun kulübü Real Betis ile görüşmelere başladı. La Liga kulübü Real Betis, 2018 yılında 16 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için 8-10 milyon Euro arası bir bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro teklif etti. Kulübüne de 4 milyon Euro. Carvalho Betis'te 2.3 milyon Euro kazanıyor.



    GELMEK İSTİYOR...
    Real Betis de tecrübeli futbolcuyu sözleşmesi bitmeden elden çıkarmak istiyor. Oyuncunun ise Jorge Jesus ile tekrar çalışmak adına istekli olduğu ifade edildi. EURO 2016'da şampiyon olan Portekiz kadrosunda da bulunan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha bu sezon 49 maçta 4 gol 5 asist ile oynadı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    6+1’lik masada kılıçlar çekildi! HDP, CHP ve İP...
    Haberler Spor Fenerbahçe William Carvalho için Real Betis ile pazarlıklarını sürdüyor
        SON DAKİKA