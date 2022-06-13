Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Carvalho, dünyaları istedi! Şok talepler...

KABUL EDERSE GÖRÜŞÜLÜR

Fenerbahçe yönetiminin Carvalho'ya teklifinin 2.5 milyon Euro civarında olduğu ve Portekizli oyuncunun bu rakamı kabul etmesi halinde görüşmelerin yeniden hız kazanacağı belirtiliyor.

BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Carvalho için 8 milyon Euro isteyen Betis'e Portekizli oyuncunun bonservisi için önermeyi düşündüğü tavan bonservis ücretinin ise 5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.