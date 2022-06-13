Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Carvalho, dünyaları istedi! Şok talepler...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un transfer listesinin ilk sıralarına yazdığı Willam Carvalho için kulübü Real Betis ile pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertli yönetim, oyuncunun talep ettiği maaş sonrası ise frene basmak zorunda kaldı.
İLK SIRADAYDI
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Sarı-Lacivertli kulübe imza atar atmaz öncelikli olarak transfer edilmesini istediği oyuncuların listesini yönetime sunmuş ve bu isimlerin ilk sırasında Real Betis forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho da yer almıştı.
PAZARLIK HIZLANMIŞTI
Jesus'un takımında görmeyi çok istediği 29 yaşındaki Carvalho için kulübü Real Betis ile pazarlıklara başlayan Fenerbahçe yönetimi, 8 milyon Euro talep eden İspanyol ekibine 4 milyon Euro önermiş ve taraflar arasında pazarlıklar hız kazanmıştı.