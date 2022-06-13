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    • Spor
    • 13.06.2022 16:02
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    • 13.06.2022 16:05
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    Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Carvalho, dünyaları istedi! Şok talepler...

    Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında William Carvalho var. Ali Koç ve yönetimi oyuncuyu getirmek için çabalarken oyuncunun istekleri transferi durma noktasına getirdi.

    Özel Haber | Carvalho dünyaları istedi!

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un transfer listesinin ilk sıralarına yazdığı Willam Carvalho için kulübü Real Betis ile pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertli yönetim, oyuncunun talep ettiği maaş sonrası ise frene basmak zorunda kaldı.

    İLK SIRADAYDI

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Sarı-Lacivertli kulübe imza atar atmaz öncelikli olarak transfer edilmesini istediği oyuncuların listesini yönetime sunmuş ve bu isimlerin ilk sırasında Real Betis forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho da yer almıştı.

    PAZARLIK HIZLANMIŞTI

    Jesus'un takımında görmeyi çok istediği 29 yaşındaki Carvalho için kulübü Real Betis ile pazarlıklara başlayan Fenerbahçe yönetimi, 8 milyon Euro talep eden İspanyol ekibine 4 milyon Euro önermiş ve taraflar arasında pazarlıklar hız kazanmıştı.

        BETİS İNDİRİM YAPACAK

        Willam Carvalho'nun hem sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması hem de takımın en çok kazanan isimlerinden olması sebebiyle Betis, Portekizli oyuncunun satışına sıcak bakarken İspanyollar'ın talep edilen 8 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmeye yakın olduğu konuşuluyor.

        HABERLER İYİ DEĞİL

        Fenerbahçe ile Betis arasında bonservis pazarlıkları devam ederken, Willam Carvalho cephesinden gelen haberler ise Sarı-Lacivertli yönetimi zora sokmuş durumda.

        3 MİLYON İSTEDİ

        Real Betis'te yıllık kazancı 2.3 milyon Euro olan 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'den 3 milyon Euro civarında bir yıllık ücret istediği, bu talebin ise Sarı-Lacivertli yönetim tarafından fazla bulunduğu öğrenildi.

        KABUL EDERSE GÖRÜŞÜLÜR

        Fenerbahçe yönetiminin Carvalho'ya teklifinin 2.5 milyon Euro civarında olduğu ve Portekizli oyuncunun bu rakamı kabul etmesi halinde görüşmelerin yeniden hız kazanacağı belirtiliyor.

        BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

        Fenerbahçe'nin Carvalho için 8 milyon Euro isteyen Betis'e Portekizli oyuncunun bonservisi için önermeyi düşündüğü tavan bonservis ücretinin ise 5 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

            CARVALHO GELİRSE GUSTAVO GİDECEK

            Öte yandan William Carvalho'nun transfer edilmesi halinde takımın en yüksek maaşlı isimlerinden olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

            1 yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmesi kalan Luiz Gustavo'nun yıllık ücreti bonuslarla 4 milyon Euro'yu buluyor.

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