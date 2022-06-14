Golden State Warriors seriyi 3-2'ye getirdi, Curry'nin serisi sona erdi!

NBA finali beşinci maçında Golden State Warriors ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. 104-94 Golden State Warriors galibiyetiyle tamamlanan mücadelenin ardından Warriors, seride 3-2 öne geçti.
WIGGINS VE THOMPSON KİLİT İSİMLER OLDU
Andrew Wiggins ve Klay Thompson, maçın başrolleri oldu. Kanadalı basketbolcu Andrew Wiggins 26, büyük bir sakatlıktan dönen Klay Thompson ise 21 sayı attı. Wiggins bir de 13 ribaunt topladı.
SON ÇEYREK BAŞINDA FARK 1'Dİ
Büyük çekişmeye sahne olan maçta iki ekip de rakibine büyük baskı kurdu. Özellikle Marcus Smart ve Jason Tatum ile maça tutunan Celtics, son çeyreğe 75-74 geride gitti.
MAÇIN SONUNDA İŞLER KARIŞTI
Boston Celtics son çeyreğin ilk sekiz buçuk dakikasında ise sadece 5 sayı kaydedebildi. Celtics'in maçı kaybetmesindeki ana sebep olan bu durum sonrasında Golden State Warriors makası açtı ve 10 sayı farkla maçı kazanmış oldu.