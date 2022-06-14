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    • Spor
    • 14.06.2022 08:59
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    • 14.06.2022 09:09
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    Golden State Warriors seriyi 3-2'ye getirdi, Curry'nin serisi sona erdi!

    NBA finallerinde Golden State Warriors - Boston Celtics çekişmesi sürüyor. Serinin 5. maçında Warriors, rakibini 10 sayı farkla mağlup etti ve seriyi 3-2'ye getirdi. Stephen Curry'nin 233 maçlık serisi de bu maç ile sona erdi...

    Curry’nin 233 maçlık serisi sona erdi!

    NBA finali beşinci maçında Golden State Warriors ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. 104-94 Golden State Warriors galibiyetiyle tamamlanan mücadelenin ardından Warriors, seride 3-2 öne geçti.

    WIGGINS VE THOMPSON KİLİT İSİMLER OLDU
    Andrew Wiggins ve Klay Thompson, maçın başrolleri oldu. Kanadalı basketbolcu Andrew Wiggins 26, büyük bir sakatlıktan dönen Klay Thompson ise 21 sayı attı. Wiggins bir de 13 ribaunt topladı.

    SON ÇEYREK BAŞINDA FARK 1'Dİ
    Büyük çekişmeye sahne olan maçta iki ekip de rakibine büyük baskı kurdu. Özellikle Marcus Smart ve Jason Tatum ile maça tutunan Celtics, son çeyreğe 75-74 geride gitti.

    MAÇIN SONUNDA İŞLER KARIŞTI
    Boston Celtics son çeyreğin ilk sekiz buçuk dakikasında ise sadece 5 sayı kaydedebildi. Celtics'in maçı kaybetmesindeki ana sebep olan bu durum sonrasında Golden State Warriors makası açtı ve 10 sayı farkla maçı kazanmış oldu.

        TATUM'UN ÇABASI YETMEDİ
        Boston Celtics'te Jason Tatum 27 sayı üretirken, performansı mağlubiyete engel olamadı. Tatum, maçın ve Boston Celtics'in en skorer oyuncusu oldu.

        CURRY'DEN 233 MAÇ SONRA İLK!
        Golden State Warriors'un süperstarı Stephan Curry, maçı üçlük atamadan tamamladı. 9 üçlük deneyen ve isabeti bulamayan Curry'nin 132 maçlık play-off maçı üst üste üçlük atma serisi sonlandı. Bununla birlikte 233 maçlık üst üste üçlük atma serisi de sona ermiş oldu.

        Serinin beşinci karşılaşması Boston Celtics'in sahası olan TD Garden'da, 17 Haziran gecesi oynanacak.

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        Haberler Spor Golden State Warriors seriyi 3-2'ye getirdi, Curry'nin serisi sona erdi!
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