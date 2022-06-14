Golden State Warriors seriyi 3-2'ye getirdi, Curry'nin serisi sona erdi!

SON ÇEYREK BAŞINDA FARK 1'Dİ

Büyük çekişmeye sahne olan maçta iki ekip de rakibine büyük baskı kurdu. Özellikle Marcus Smart ve Jason Tatum ile maça tutunan Celtics, son çeyreğe 75-74 geride gitti.

MAÇIN SONUNDA İŞLER KARIŞTI

Boston Celtics son çeyreğin ilk sekiz buçuk dakikasında ise sadece 5 sayı kaydedebildi. Celtics'in maçı kaybetmesindeki ana sebep olan bu durum sonrasında Golden State Warriors makası açtı ve 10 sayı farkla maçı kazanmış oldu.