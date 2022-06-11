Takvim.com.tr duyurmuştu! Fenerbahçe Simon Banza ile yüz yüze…

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesinden sonra çalışmalarına hız verecek.
Sarı-Lacivertliler'in, önümüzdeki hafta transferde bir hayli hareketli saatler yaşaması bekleniyor. Transfer listesindeki yıldızlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilecek.
HEDEF SIMON BANZA
Santa Clara forması giyen orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ve kulübüyle anlaşan Fenerbahçe, bir başka Brezilyalı yıldız Bruno Henrique'nin transferinde de sona geldi. Kanarya'nın golcü hedefi ise Simon Banza...
TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
Fenerbahçe, Takvim.com.tr'nin 3 gün önce duyurduğu Simon Banza için önümüzdeki hafta resmi görüşmelere başlıyor.
GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Sarı-Lacivertliler'in hafta başında Fransız golcünün menajeri ile görüşeceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.
Geride kalan sezonda Portekiz Ligi ekibi Famalicao'da forma giyen Fransız golcü Banza'nın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bonservisi Lens'te olan 25 yaşındaki golcüyü Jorge Jesus kadrosunda çok istiyor.