Takvim.com.tr duyurmuştu! Fenerbahçe Simon Banza ile yüz yüze…

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Banza, geride kalan sezonda 36 karşılaşmada forma giydi. 16 gol atarken 7 de asiste imza attı. 2017 yılında 300 bin Euro olan değerini 5 milyon Euro'ya çıkartan yıldız golcü için şimdiye kadar hiçbir bonservis ücretinin ödenmemesi de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında bonservisi Leipzig'de olan Alexander Sörloth, Botafogo'dan Erison, bonservisi Benfica'da olan ve PSV Eindhoven ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Carlos Vinicius ve Gil Vicente'nin İspanyol forveti Fran Navarro da yer alıyor.