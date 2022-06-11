Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.06.2022 13:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2022 13:16
    ABONE OL

    Takvim.com.tr duyurmuştu! Fenerbahçe Simon Banza ile yüz yüze…

    Fenerbahçe, Jorge Jesus’un İstanbul’a gelmesinden sonra çalışmalarına hız veriyor. Fenerbahçe takvim.com.tr'nin günler öncesinden duyurduğu Simon Banza ile yüz yüze temasa hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler’in hafta başında Simon Banza'nın menajeri ile görüşeceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

    Onur Koçhan
    Özel Haber | Banza ile yüz yüze…

    Fenerbahçe, Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesinden sonra çalışmalarına hız verecek.

    Sarı-Lacivertliler'in, önümüzdeki hafta transferde bir hayli hareketli saatler yaşaması bekleniyor. Transfer listesindeki yıldızlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilecek.

    HEDEF SIMON BANZA
    Santa Clara forması giyen orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ve kulübüyle anlaşan Fenerbahçe, bir başka Brezilyalı yıldız Bruno Henrique'nin transferinde de sona geldi. Kanarya'nın golcü hedefi ise Simon Banza...

    TAKVİM.COM.TR DUYURMUŞTU
    Fenerbahçe, Takvim.com.tr'nin 3 gün önce duyurduğu Simon Banza için önümüzdeki hafta resmi görüşmelere başlıyor.

    GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK
    Sarı-Lacivertliler'in hafta başında Fransız golcünün menajeri ile görüşeceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

    Geride kalan sezonda Portekiz Ligi ekibi Famalicao'da forma giyen Fransız golcü Banza'nın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bonservisi Lens'te olan 25 yaşındaki golcüyü Jorge Jesus kadrosunda çok istiyor.

        Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Banza, geride kalan sezonda 36 karşılaşmada forma giydi. 16 gol atarken 7 de asiste imza attı. 2017 yılında 300 bin Euro olan değerini 5 milyon Euro'ya çıkartan yıldız golcü için şimdiye kadar hiçbir bonservis ücretinin ödenmemesi de dikkat çekiyor.

        Fenerbahçe'nin golcü adayları arasında bonservisi Leipzig'de olan Alexander Sörloth, Botafogo'dan Erison, bonservisi Benfica'da olan ve PSV Eindhoven ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Carlos Vinicius ve Gil Vicente'nin İspanyol forveti Fran Navarro da yer alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos’tan küstah sözler
        Haberler Spor Takvim.com.tr duyurmuştu! Fenerbahçe Simon Banza ile yüz yüze…
            SON DAKİKA