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    • Spor
    • 11.06.2022 14:05
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    • 11.06.2022 14:05
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    Fransız basınından bomba Marcelo iddiası: Fenerbahçe'ye geliyor

    Son dakika Fenerbahçe transferi haberleri! Fransız medyası Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldız oyuncu Marcelo’nun Türkiye’yi tercih edeceğini iddia etti.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fransız basınından Marcelo bombası

    Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    MARCELO GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
    İspanyol devi Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor. Fransız medyası da Sambacı yıldız ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

    Fransız medyasından footmercato haberinde, Brezilyalı yıldız oyuncu Marcelo'nun Türkiye'yi tercih edeceğini iddia etti.

    Marca'nın haberinden alıntılar yapan footmercato, "Real Madrid'in sol beki Marcelo, Türkiye'den gelen teklifle ilgileniyor. 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye'den gelecek sezon için teklifler aldı. Türkiye'den gelen teklifler, yıldız oyuncu için ilgi çekici. Orayı daha rekabetçi görüyor" yorumunda bulundu.

        Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Brezilyalı yıldızın menajeri ile bir araya gelmesi bekleniyor. İspanyol devi Real Madrid ile sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan Sambacı, 15 yıllık kariyeri sonrası yepyeni bir serüvene yelken açacak.

        Geride kalan sezonda 17 karşılaşmada forma giyen Marcelo, toplamda ise 807 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında ise 2 asiste imza attı. 2007 yılında Fluminense'den Real Madrid'e 6.5 milyon Euro'ya transfer olan Marcelo'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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