Fransız basınından bomba Marcelo iddiası: Fenerbahçe'ye geliyor

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
MARCELO GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
İspanyol devi Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminden düşmüyor. Fransız medyası da Sambacı yıldız ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.
Fransız medyasından footmercato haberinde, Brezilyalı yıldız oyuncu Marcelo'nun Türkiye'yi tercih edeceğini iddia etti.
Marca'nın haberinden alıntılar yapan footmercato, "Real Madrid'in sol beki Marcelo, Türkiye'den gelen teklifle ilgileniyor. 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye'den gelecek sezon için teklifler aldı. Türkiye'den gelen teklifler, yıldız oyuncu için ilgi çekici. Orayı daha rekabetçi görüyor" yorumunda bulundu.