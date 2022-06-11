Fransız basınından bomba Marcelo iddiası: Fenerbahçe'ye geliyor

Geride kalan sezonda 17 karşılaşmada forma giyen Marcelo, toplamda ise 807 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında ise 2 asiste imza attı. 2007 yılında Fluminense'den Real Madrid'e 6.5 milyon Euro'ya transfer olan Marcelo'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

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