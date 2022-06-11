Dorukhan Toköz için sürpriz iddia! Real Betis gündemine aldı

Real Betis'in Dorukhan Toköz'e olan ilgisiyle olarak ise sürpriz bir şekilde Fenerbahçe detayına yer verildi. Betis'in Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği William Carvalho'nun yerine Dorukhan'ı orta saha için alternatiflerden biri olarak gördüğü kaydedildi.

Betis'in geçen sezon orta sahada oynayan futbolculardan herhangi birinin takımdan ayrılmaması sebebiyle transferi için hamle yapmadığı kaydedilen Dorukhan Toköz için bu sezon Carvalho'nun başka bir takıma gitmesi halinde ise harekete geçilebileceği belirtildi.