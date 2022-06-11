Dorukhan Toköz için sürpriz iddia! Real Betis gündemine aldı

Bu sezon Trabzonspor forması altında ortaya koyduğu etkili performansla kazanılan şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Dorukhan Toköz, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi bildi. İspanyol basınından 26 yaşındaki oyuncu ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi.
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun başından bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, Bordo-Mavili forma altında kazanılan şampiyonlukta önemli bir paya sahip olarak dikkatleri üzerine çekmeyi bilmişti.
Beşiktaş ve Trabzonspor formaları ile Süper Lig'de üst üste iki sezon şampiyonluk yaşayan ve Bordo-Mavili takımda performansının zirvesine çıkan Dorukhan Toköz, Avrupa kulüplerini yeniden peşine takmayı başardı.