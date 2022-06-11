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    • 11.06.2022 12:56
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    • 11.06.2022 13:00
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    Dorukhan Toköz için sürpriz iddia! Real Betis gündemine aldı

    Bu sezon Trabzonspor forması altında ortaya koyduğu etkili performansla kazanılan şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Dorukhan Toköz, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi bildi. İspanyol basınından 26 yaşındaki oyuncu ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi. Buna göre Real Betis Dorukhan Toköz'ü radarına aldı.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Özel Haber | Dorukhan İspanyol kulübünün radarında

    Bu sezon Trabzonspor forması altında ortaya koyduğu etkili performansla kazanılan şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Dorukhan Toköz, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi bildi. İspanyol basınından 26 yaşındaki oyuncu ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi.

    Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun başından bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, Bordo-Mavili forma altında kazanılan şampiyonlukta önemli bir paya sahip olarak dikkatleri üzerine çekmeyi bilmişti.

    Beşiktaş ve Trabzonspor formaları ile Süper Lig'de üst üste iki sezon şampiyonluk yaşayan ve Bordo-Mavili takımda performansının zirvesine çıkan Dorukhan Toköz, Avrupa kulüplerini yeniden peşine takmayı başardı.

        Trabzonspor'da orta saha, sağ bek ve zaman zaman da stoperde forma giyerek geçen sezon tam bir joker görevi gören 26 yaşındaki futbolcu için İspanyol basınından önemli bir transfer iddiası geldi.

        estadiodeportivo.com'da yer alan habere göre İspanyol kulübü Real Betis'in geçen sezon da transfer listesinde olan Dorukhan Toköz'ü yeniden gündemine aldığı kaydedildi.

        Real Betis'in Dorukhan Toköz'e olan ilgisiyle olarak ise sürpriz bir şekilde Fenerbahçe detayına yer verildi. Betis'in Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği William Carvalho'nun yerine Dorukhan'ı orta saha için alternatiflerden biri olarak gördüğü kaydedildi.

        Betis'in geçen sezon orta sahada oynayan futbolculardan herhangi birinin takımdan ayrılmaması sebebiyle transferi için hamle yapmadığı kaydedilen Dorukhan Toköz için bu sezon Carvalho'nun başka bir takıma gitmesi halinde ise harekete geçilebileceği belirtildi.
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