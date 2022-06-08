Fenerbahçe'de forvete yeni aday: Simon Banza

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Simon Banza, geride kalan sezonda Famaliciano'da performansıyla dikkat çekti. 25 yaşındaki Simon Banza, Kanarya'nın geniş oyuncu havuzunda yer alan isimlerden… Lens altyapısından yetişen Banza'nın ismi, Jesus'un yönetime verdiği listede yer alıyor.

Portekiz Ligi'nde 28 maçta forma giyen Fransız golcü 12 gol atarken 3 de asiste imza attı. 15 gole katkıda bulunan genç yıldız kiralık olarak forma giydiği Famaliciano'dan Lens'e geri döndü. Banza'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

5 milyon Euro piyasa değeri olan Banza kariyeri boyunca 195 karşılaşmada forma giyerken 59 gol ve 17 asiste imza attı.

Yeni sezon öncesi kaliteli bir golcü almak isteyen Fenerbahçe'nin listesine şimdiye kadar Alexander Sörloth, Andrea Belotti, Artem Dzyuba ve Gabigol gibi isimler girdi. Sarı-Lacivertliler golcü transferini yeni sezon çalışmalarına yetiştirmek için uğraş veriyor.

Enner Valencia, Berisha ve Serdar Dursun gibi santrforlara sahip olan Kanarya, marka bir golcünün yanı sıra Banza ayarında bir golcüyle de kadrosunu güçlendirmek istiyor.