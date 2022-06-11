Fenerbahçe'den Lincoln Henrique ve Andreas Pereira bombası!

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızın menajeri ile İstanbul'da görüşme yapıldı ve anlaşma sağlandı. Henrique'nin kulübü ile ödeme planı üzerinde görüşmeler sürüyor. Bu sezon toplamda 44 maça çıkan 23 yaşındaki genç futbolcu 7 gol, 10 asistlik performansa ligi tamamladı. Brezilya U-17'nin de formasını giyen Lincoln 11 maça çıkıp 4 gol kaydetti.