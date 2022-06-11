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    Fenerbahçe'den Lincoln Henrique ve Andreas Pereira bombası!

    Sarı-Lacivertliler, Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique ile anlaştı. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor... Brezilya medyasına göre Kanarya, Andreas Pereira için de devrede..

    Lincoln geliyor Pereira sırada!

    Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Portekiz ekibi Santa Clara forması giyen Lincoln Henrique'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızın menajeri ile İstanbul'da görüşme yapıldı ve anlaşma sağlandı. Henrique'nin kulübü ile ödeme planı üzerinde görüşmeler sürüyor. Bu sezon toplamda 44 maça çıkan 23 yaşındaki genç futbolcu 7 gol, 10 asistlik performansa ligi tamamladı. Brezilya U-17'nin de formasını giyen Lincoln 11 maça çıkıp 4 gol kaydetti.



    SÖZLEŞMESİ 2023 YILINDA BİTİYOR
    Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, Jorge Jesus'un isteği üzerine Andreas Pereira için devreye girdi. ESPN Brezilya'nın haberine göre, Sambacı yıldız transfere sıcak bakıyor. İngiliz devi Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik Ten Hag, sezon öncesi şans vereceği Pereira'nın kamp performansını görmek istediği de haberde yer alan bir başka detay. 26 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Flamengo'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı 9 maçta 1 gol atıp 1 asiste imza atmıştı.

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