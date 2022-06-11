24 sandığın kurulduğu genel kurulda 4459 kişinin oy kullandığı açıklandı. Saat 15:19'da oy verme işlemi resmi olarak bitti. 15:22 itibariyle oylarına sayımına geçildi.

Saat 21.05 itibariyla oy sayımı bitti. 2208 oy alan Dursun Özbek Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

Dakika dakika Galasaray'da seçim heyecanı:

15.13: GS TV'de verilen bilgiye göre olağanüstü seçimli genel kurulda 4 bin 377 kişi oy kullandı.



15:00: Oy verme işlemi sona erdi



14:50: GS TV'de verilen bilgiye göre an itibarıyla oy vermek için üye kartını alan kişi sayısı 4 bin 133.

11:31: Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı. "Önemli bir seçim süreci yaşıyoruz. Tarihi bir seçim. Galatasaraylı üyeler hür ve bağımsız bir Galatasaray için karar verecekler. Çok dğeerli birt konsorsiyumla yarışıyoruz. Bugüne kadar yarışımız Galatasaray'a yakışan bir şekilde devam etti. Umarım akşama kadar da böyle olur. Şu anda bize olan teveccüh yüksek gözüküyor. Umarım son sonunda da böyle olur."



11:17: Başkan adayı Dursun Özbek, 2 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanan Dursun Özbek, "Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Sonunda Galatasaray kazanacaktır. Galatasaray'a hizmet için geliyoruz. Kim kazanırsa ona hayırlı olsun. Güzel günler yakında." diye konuştu.



11:00: Sandıklar, sandık sorumlularının gözetiminde sınıflara götürüldü ve oy kullanım işlemi başladı.



10:50: Divan Kurulu Başkanı Asena Dinçbaylı, başkan adaylarının zamandan kazanma adına konuşmaktan feragat ettiklerini açıkladı. Oy kullanımıyla ilgili detaylar açıklandıktan sonra oy kullanım işlemine geçilecek.



10:49: Sandık görevlileri belirlendi ve görev dağılımı yapıldı. Tüzükle ilgili bilgiler veriliyor.

10:27: Galatasaray'ın seçimli olağanüstü genel kurulu divan kurulu başkanı Asena Dinçbaylı oldu.

10:08: Toplantı salonunda kalabalık artmaya devam ediyor.

10:00: Başkan adayları Galatasaray Lisesi'ndeki yerini alarak birbirlerine başarı dileklerini bulundu.

15.00: Oy kullanma başladı

21.00: Başkan Dursun Özbek oldu

BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışıyor.