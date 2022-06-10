Özel haber... Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus transfer konusunda flaş sözler söyledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına önemli açıklamalarda bulundu.
TRANSFER KONUSUNDA FLAŞ SÖZLER
A Bola TV'ye konuşan tecrübeli hoca özellikle transfer konusunda flaş mesajlar verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına önemli açıklamalarda bulundu.
TRANSFER KONUSUNDA FLAŞ SÖZLER
A Bola TV'ye konuşan tecrübeli hoca özellikle transfer konusunda flaş mesajlar verdi.
Jesus, "Bizi çok seven ve bu projeyi kabul etmede belirleyici bir faktör olan bir takıma ve ülkeye gidiyoruz" dedi.
Portekiz'de oynayan bazı futbolcuları transfer etmek istediğini itiraf eden Jorge Jesus ancak kulübün ekonomik durumunun bunu zorlaştırdığını söyledi.
Portekizli teknik adam, "Mümkün olsaydı istediğim her futbolcuyu almak isterdim ama herkesin bildiği gibi Fenerbahçe maddi açıdan sıkıntılı. Finansal Fair Play şartları bizi önemli ölçüde sınırlıyor. Bu yüzden bir seçim yapmaya çalışacağız ve bizim de fazla zamanımız yok. Çünkü pazartesi yeni yeni sezonu açıyoruz. Açıkçası heyecan ve merak içindeyim. Başlangıçta işleri olabildiğince çabuk organize etmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini de anlatan Jesus, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok şampiyon olan, en büyük kulübü. Ben de bu projeyi seçtim. Yeniden şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Ayrıca Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak ve bu da beni baştan çıkardı" ifadesini kullandı.