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    • 10.06.2022 19:38
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    • 10.06.2022 19:46
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    Özel haber... Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus transfer konusunda flaş sözler söyledi

    Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ın ardından hoca tercihi Jorge Jesus oldu. Geçtiğimiz hafta basının önünde imza atan Portekizli teknik direktör, Sarı Lacivertli takımın transfer politikalarına yönelik flaş sözler söyledi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Jorge Jesus’dan transfer sözleri

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

    TRANSFER KONUSUNDA FLAŞ SÖZLER


    A Bola TV'ye konuşan tecrübeli hoca özellikle transfer konusunda flaş mesajlar verdi.

        Jesus, "Bizi çok seven ve bu projeyi kabul etmede belirleyici bir faktör olan bir takıma ve ülkeye gidiyoruz" dedi.

        Portekiz'de oynayan bazı futbolcuları transfer etmek istediğini itiraf eden Jorge Jesus ancak kulübün ekonomik durumunun bunu zorlaştırdığını söyledi.

        Portekizli teknik adam, "Mümkün olsaydı istediğim her futbolcuyu almak isterdim ama herkesin bildiği gibi Fenerbahçe maddi açıdan sıkıntılı. Finansal Fair Play şartları bizi önemli ölçüde sınırlıyor. Bu yüzden bir seçim yapmaya çalışacağız ve bizim de fazla zamanımız yok. Çünkü pazartesi yeni yeni sezonu açıyoruz. Açıkçası heyecan ve merak içindeyim. Başlangıçta işleri olabildiğince çabuk organize etmeye çalışacağız" açıklamasını yaptı.
            Etnospor
            Haberler Spor Özel haber... Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus transfer konusunda flaş sözler söyledi
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