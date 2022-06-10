Özel haber... Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus transfer konusunda flaş sözler söyledi

Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini de anlatan Jesus, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok şampiyon olan, en büyük kulübü. Ben de bu projeyi seçtim. Yeniden şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Ayrıca Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak ve bu da beni baştan çıkardı" ifadesini kullandı.