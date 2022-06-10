Kim-Min Jae Avrupa'nın radarında: İşte Napoli'nin Kim-Min Jae planı!

Fenerbahçe Yönetimi bir yandan teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

İtalyan basını, uzun süredir Kim-Min Jae'yi takip eden Napoli'nin planını yazdı.

Ünlü gazeteci Di Marzio, Napoli'nin savunmadaki en önemli ismi Kalidou Koulibaly'ye çok sayıda teklif olduğunu belirtti ve "Eğer Koulibaly satılırsa Napoli hemen rotasını İstanbul'a çevirecek ve Kim- Min Jae için Fenerbahçe'ye teklif yapacak" ifadesini kullandı.

Napoli'nin dışında Premier Lig'in önemli takımlarından Tottenham Hotspur'un da Kim Min Jae için teklif hazırlığı yaptığı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetiminin yıldız futbolcuyu 23 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin altında bir rakama satmak istemiyor.