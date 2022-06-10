Karagümrük'te Pirlo rüyası gerçek oluyor! Müjde verildi...

KARAGÜMRÜK'TE İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Süper Lig'de sezona Francesco Farioli ile başlayan Fatih Karagümrük, sonrasında genç teknik adamla yollarını ayırmış ve Volkan Demirel ile anlaşma sağlamıştı. Demirel ile inişli çıkışlı bir performans gösteren kulüp, sonrasında teknik adamla yollarını ayırmıştı. Karagümrük, geçtiğimiz sezonu 57 puanla sekizinci sırada bitirmişti.

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