Karagümrük'te Pirlo rüyası gerçek oluyor! Müjde verildi...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Sezon ortasında göreve gelen Volkan Demirel ile yollarını ayıran İstanbul ekibinde koltuğa kimin oturacağı merak ediliyor.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GELECEK
Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, yaptığı paylaşımda, önümüzdeki günlerde İtalyan efsane Andrea Pirlo'nun Fatih Karagümrük'e katılacağını açıkladı.
İTALYA'YI KAVURDU
Futbolculuğu döneminde tüm dünyayı kasıp kavuran Andrea Pirlo, Juventus, Milan, Inter gibi ülkesinin dev kulüplerinde forma giymişti. Efsane isim, İtalya Milli Takımı ile de 116 karşılaşmaya çıkarken 13 gol kaydetti.