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    • 09.06.2022 21:32
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    • 09.06.2022 21:42
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    Milli yıldıza teklif yağıyor! Enes Ünal’a dev talip

    La Liga’da geçtiğimiz sezon Getafe forması altında 16 gol atan ve İspanya’da adından sıkça söz ettiren Enes Ünal’ın talipleri her geçen gün artıyor. Daha önce Fiorentina ve Real Betis’in gündemine aldığı milli forvet için bu kez İspanya’nın dev kulüplerinden biri devreye girdi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Milli yıldıza teklif yağıyor! Enes Ünal’a dev talip

    Enes Ünal devleri peşine takmaya devam ediyor… Geçtiğimiz sezon Getafe forması altında La Liga'da 16 gole imza atarak takımının lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncusu unvanına ortak olan milli futbolcu, ligin sona ermesiyle transferin en gözde isimlerinden biri haline gelmişti.

    İlk olarak İtalyan ekibi Fiorentina'nın nabız yokladığı Enes Ünal için kulübü Getafe, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 40 milyon Euro'yu talep etmiş ve bunun üzerine Mor Menekşeler transferde geri adım atmıştı.

    Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı İspanyol ekibi Real Betis'in de transfer listesine eklediği 25 yaşındaki Enes için İspanya'dan bir kulüp daha devreye girdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Enes Ünal'ın Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında gösterilen Atletico Madrid'in de transfer listesine girdiği kaydedildi.

        Atletico'nun Enes'in durumunu yakından takip ettiği vurgulanırken, milli futbolcumuzun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı ifade edildi. Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Enes Ünal için kulübü Getafe'nin ise bu rakamın üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu kaydediliyor.

        Enes Ünal bu sezon La Liga'da Getafe formasıyla Atletico Madrid'e karşı deplasmanda oynadıkları maçta güçlü rakiplerine iki gol kaydetmişti.

        Enes, Atletico Madrid'e transfer olması durumunda Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun ardından Atletico'da A Takım düzeyinde forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.

        Bursaspor altyapısından yetişen Enes Ünal kariyerinde daha önce Manchester City, Genk, NAC Breda, Twente, Villarreal, Levante, Real Valladolid formaları giydi. Enes, 2020 yılında 9 milyon Euro bonservis bedeli ile şu an formasını giydiği Getafe'ye transfer olmuştu.
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