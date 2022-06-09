Milli yıldıza teklif yağıyor! Enes Ünal’a dev talip

İlk olarak İtalyan ekibi Fiorentina'nın nabız yokladığı Enes Ünal için kulübü Getafe, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 40 milyon Euro'yu talep etmiş ve bunun üzerine Mor Menekşeler transferde geri adım atmıştı.
Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı İspanyol ekibi Real Betis'in de transfer listesine eklediği 25 yaşındaki Enes için İspanya'dan bir kulüp daha devreye girdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Enes Ünal'ın Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında gösterilen Atletico Madrid'in de transfer listesine girdiği kaydedildi.