Milli yıldıza teklif yağıyor! Enes Ünal’a dev talip

Atletico'nun Enes'in durumunu yakından takip ettiği vurgulanırken, milli futbolcumuzun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı ifade edildi. Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Enes Ünal için kulübü Getafe'nin ise bu rakamın üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu kaydediliyor.

Enes Ünal bu sezon La Liga'da Getafe formasıyla Atletico Madrid'e karşı deplasmanda oynadıkları maçta güçlü rakiplerine iki gol kaydetmişti.

Enes, Atletico Madrid'e transfer olması durumunda Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun ardından Atletico'da A Takım düzeyinde forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.

Bursaspor altyapısından yetişen Enes Ünal kariyerinde daha önce Manchester City, Genk, NAC Breda, Twente, Villarreal, Levante, Real Valladolid formaları giydi. Enes, 2020 yılında 9 milyon Euro bonservis bedeli ile şu an formasını giydiği Getafe'ye transfer olmuştu.