Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'ye Serie A'dan talip var! Her an gidebilir...

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla sarı lacivertlilerin gönlünde taht kuran Kim Min-Jae'ye İtalya'dan ciddi talipler var.
NAPOLI BEKLEMEDE
İtalya'nın saygın gazetecilerinden Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A'da boy gösteren Napoli, yıldız stoperi Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılması halinde Kim Min-Jae için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Mavi beyazlı kulübün transfer listesinin ilk sırasında Güney Koreli futbolcu bulunuyor.
SERBEST KALMA BEDELİ 23 MİLYON EURO
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelinin 23 milyon Euro olduğu gündeme geldi. Portekiz ve İngiltere'den de talipleri olan futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.