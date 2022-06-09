Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'ye Serie A'dan talip var! Her an gidebilir...

SERBEST KALMA BEDELİ 23 MİLYON EURO

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelinin 23 milyon Euro olduğu gündeme geldi. Portekiz ve İngiltere'den de talipleri olan futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.