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    • Spor
    • 09.06.2022 09:16
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    • 09.06.2022 09:22
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    Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'ye Serie A'dan talip var! Her an gidebilir...

    Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken Kim Min-Jae'ye İtalya, Portekiz ve İngiltere'den talipler var. İtalyan basınına göre Napoli, Koulibaly'den oluşacak boşluğu Güney Koreli futbolcu ile doldurmak istiyor. Jorge Jesus ise tüm oyuncuları hazırlık kampında görmek istiyor.

    İtalya’dan flaş iddia! Min-Jae yolcu...

    Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve gösterdiği performansla sarı lacivertlilerin gönlünde taht kuran Kim Min-Jae'ye İtalya'dan ciddi talipler var.

    NAPOLI BEKLEMEDE
    İtalya'nın saygın gazetecilerinden Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie A'da boy gösteren Napoli, yıldız stoperi Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılması halinde Kim Min-Jae için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Mavi beyazlı kulübün transfer listesinin ilk sırasında Güney Koreli futbolcu bulunuyor.

    SERBEST KALMA BEDELİ 23 MİLYON EURO
    Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Kim Min-Jae'nin serbest kalma bedelinin 23 milyon Euro olduğu gündeme geldi. Portekiz ve İngiltere'den de talipleri olan futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor.

        JESUS OYUNCULARIN TÜMÜNÜ GÖRECEK
        Sezon hazırlıklarına 13 Haziran'da başlayacak olan Fenerbahçe'de göreve yeni gelen teknik adam Jorge Jesus, tüm futbolcuları hazırlık aşamasında görmek istiyor. Geçen sezon Fenerbahçe forması ile Süper Lig'de 31 karşılaşmaya çıkan Min-Jae, 1 gol atma başarısı göstermişti.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae'ye Serie A'dan talip var! Her an gidebilir...
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