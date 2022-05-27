İspanyollar Takvim’in haberini doğruladı: Savaşın kapıda olduğunu yazdı

Yeniden Galatasaray başkanlığı için kolları sıvayan Dursun Özbek'in Real Madrid ile sözleşmesi biten Isco Alarcon'u transfer etmek istediğini TAKVİM ortaya çıkarmıştı. Yaşanan bu gelişme İspanya'da da geniş yankı buldu.

SEVILLA İLE İLİŞKİSİ SICAK DEĞİL

Birçok gazete ve internet sitesi de Dursun Özbek'in Isco'yu istediğini okuyucularına duyurdu. İspanyollar'a göre 30 yaşındaki yıldız futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra La Liga'dan Sevilla ve Betis ile ABD'den Inter Miami de transfer etmek istiyor. Isco'nun yıllık 4 milyon Euro maaş ve 3 yıl sözleşme beklentisi olduğunu da belirten İspanyol basını, "Isco Alarcon, İspanya'da devam etmeye sıcak bakıyor. Bu yüzden hem Sevilla hem de Real Betis onun ona ilgi gösteriyor. Malaga'nın eski yıldızı, en iyi seviyede performans göstermeye devam etmek istiyor. Bu durumda Sevilla ona heyecan verici bir proje ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını teklif edebilir. Ancak Isco ve Sevilla arasındaki ilişkiler çok sıcak değil" ifadesini kullandı.

G.SARAY TERCİHİ SÜRPRİZ OLUR

Haberde, Isco'nun geleceği için ayrıca, "Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanan ve Kral Kupası şampiyonluğu ile unutulmaz bir sezona imza atan Betis hala masada. Galatasaray Avrupa dışında kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nden çok uzakta. Ayrıca Galatasaray'ın Isco'nun ekonomik isteklerini karşılaması zor. Bu nedenle Türkiye'yi seçmesi şaşırtıcı olur" yorumu yapıldı.

R.MADRID 30 MİLYON EURO ÖDEDİ

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve takımdan resmen ayrılan Isco çok önemli bir kariyere sahip. 2013 yılında 30 milyon Euro karşılığında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki İspanyol yıldız 38 kez de milli takım formasını terletti ve 12 gol attı.