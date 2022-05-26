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    Başkan adayı Dursun Özbek’in transferdeki hedefini TAKVİM'e açıkladı

    Dursun Özbek’in yeniden başkan seçilmesi durumunda önemli bir yıldızı kadroya katmak istediği ve bu ismin Isco olduğu öne sürülüyor. 30 yaşındaki İspanyol futbolcunun 3.5 milyon Euro maaş beklentisi olduğu belirtiliyor.

    Seçim hediyesi Isco

    Sonucu merakla beklenen seçim öncesinde Galatasaray'da hareketlilik giderek artıyor. İki başkan adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu bir yandan seçime yönelik hazırlıklar yaparken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.



    38 KEZ MİLLİ OLDU
    Oldukça iddialı bir şekilde kolları sıvayan Özbek'in yıldız bir futbolcunun transferi için harekete geçtiği ve bu ismin 10 numara pozisyonunda oynadığı bir süredir Sarı-Kırmızılı kulislerde konuşuluyordu. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Dursun Özbek'in hedefindeki isim Isco Alarcon... Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve takımdan resmen ayrılan İspanyol yıldız çok önemli bir kariyere sahip. 2013 yılında 30 milyon Euro karşılığında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki Isco, 38 kez de milli takım formasını terletti ve 12 gol attı. İddialara göre Dursun Özbek, Isco'yu transfer ederek hem takıma önemli bir güç katmayı hem de camianın üzerindeki ölü toprağını atmayı hedefliyor.



    MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
    Dursun Özbek'in ekibinde yer alan 2 ismin, Isco'nun menajeriyle temas kurarak ön görüşme yaptığı da öne sürülüyor. Real Madrid'te net 6.5 milyon Euro maaşı olan yıldız futbolcunun şu anki beklentisinin 3.5 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor. Görüşmeler seçim sonrasında hız kazanacak.



        Real Madrid'te 9 yılda tam 353 resmi maça çıkan Isco 53 gol ve 56 asistlik performans sergiledi. Son dönemde gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden yıldız futbolcu bu sezon 17 resmi maçta 407 dakika görev yaparken 2 kez ağları havalandırdı.

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        Haberler Spor Başkan adayı Dursun Özbek’in transferdeki hedefini TAKVİM'e açıkladı
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