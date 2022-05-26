Başkan adayı Dursun Özbek’in transferdeki hedefini TAKVİM'e açıkladı





38 KEZ MİLLİ OLDU

Oldukça iddialı bir şekilde kolları sıvayan Özbek'in yıldız bir futbolcunun transferi için harekete geçtiği ve bu ismin 10 numara pozisyonunda oynadığı bir süredir Sarı-Kırmızılı kulislerde konuşuluyordu. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Dursun Özbek'in hedefindeki isim Isco Alarcon... Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve takımdan resmen ayrılan İspanyol yıldız çok önemli bir kariyere sahip. 2013 yılında 30 milyon Euro karşılığında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki Isco, 38 kez de milli takım formasını terletti ve 12 gol attı. İddialara göre Dursun Özbek, Isco'yu transfer ederek hem takıma önemli bir güç katmayı hem de camianın üzerindeki ölü toprağını atmayı hedefliyor.