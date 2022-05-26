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    • 26.05.2022 23:35
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'a tebrik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde , Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti.

    Başkan Erdoğan’dan Sivasspor’a tepki!

    Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor'u uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti.



    "CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
    Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan," 2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



    İşte Başkan Erdoğan'ın o mesajı;
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