Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'a tebrik

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor'u uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kupası'nı kazanan Demir Grup Sivasspor'u tebrik etti.
"CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Erdoğan," 2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o mesajı;
2022 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan @Sivasspor camiasını, taraftarlarını ve Sivas şehrimizi canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/hg5Jed4U9a— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2022