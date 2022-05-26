Takvim.com.tr Isco Alarcon'u yazdı İspanyol basını doğruladı

Isco'nun yıllık 4 milyon Euro maaş ve 3 yıl sözleşme beklentisi olduğunu da belirten İspanyol basını, "Isco Alarcon, İspanya'da devam etmeye sıcak bakıyor. Bu yüzden hem Sevilla hem de Real Betis onun ona ilgi gösteriyor. Malaga'nın eski yıldızı, en iyi seviyede performans göstermeye devam etmek istiyor. Bu durumda Sevilla ona heyecan verici bir proje ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını teklif edebilir. Ancak Isco ve Sevilla arasındaki ilişkiler çok sıcak değil" ifadesini kullandı.