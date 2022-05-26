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    • 26.05.2022 11:04
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    • 26.05.2022 11:15
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    Takvim.com.tr Isco Alarcon'u yazdı İspanyol basını doğruladı

    Galatasaray’da başkanlık için yeniden kolları sıvayan Dursun Özbek’in çok önemli bir yıldız transferi için harekete geçtiği bir süredir konuşuluyordu. Türkiye bu yıldızın Isco Alarcon olduğunu takvim.com.tr aracılığıyla öğrendi. Real Madrid’de 9 yılda tam 353 resmi maça çıkan Isco 53 gol ve 56 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu bu sezon 17 resmi maçta 407 dakika görev yaparken 2 kez ağları havalandırdı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Isco Alarcon

    Yaşanan sıcak gelişmeler İspanya'da da geniş yankı buldu. Birçok gazete ve internet sitesi de Dursun Özbek'in Isco'yu Galatasaray'a kazandırmak istediğini okuyucularına duyurdu.



    İspanyollar'a göre yıldız futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra La Liga'dan Sevilla ve Betis ile ABD'den Inter Miami de transfer etmek istiyor.

    Isco'nun yıllık 4 milyon Euro maaş ve 3 yıl sözleşme beklentisi olduğunu da belirten İspanyol basını, "Isco Alarcon, İspanya'da devam etmeye sıcak bakıyor. Bu yüzden hem Sevilla hem de Real Betis onun ona ilgi gösteriyor. Malaga'nın eski yıldızı, en iyi seviyede performans göstermeye devam etmek istiyor. Bu durumda Sevilla ona heyecan verici bir proje ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını teklif edebilir. Ancak Isco ve Sevilla arasındaki ilişkiler çok sıcak değil" ifadesini kullandı.



        Haberde, Isco'nun geleceği için ayrıca, "Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanan ve Kral Kupası şampiyonluğu ile unutulmaz bir sezona imza atan Betis hala masada.

        Galatasaray Avrupa dışında kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nden çok uzakta. Ayrıca Galatasaray'ın Isco'nun ekonomik isteklerini karşılaması zor. Bu nedenle Türkiye'yi seçmesi şaşırtıcı olur" yorumu yapıldı.



        Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve takımdan resmen ayrılan Isco çok önemli bir kariyere sahip. 2013 yılında 30 milyon Euro karşılığında Malaga'dan Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki İspanyol yıldız 38 kez de milli takım formasını terletti ve 12 gol attı.
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            Haberler Spor Takvim.com.tr Isco Alarcon'u yazdı İspanyol basını doğruladı
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