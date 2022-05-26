Takvim.com.tr Isco Alarcon'u yazdı İspanyol basını doğruladı

Yaşanan sıcak gelişmeler İspanya'da da geniş yankı buldu. Birçok gazete ve internet sitesi de Dursun Özbek'in Isco'yu Galatasaray'a kazandırmak istediğini okuyucularına duyurdu.
İspanyollar'a göre yıldız futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra La Liga'dan Sevilla ve Betis ile ABD'den Inter Miami de transfer etmek istiyor.
Isco'nun yıllık 4 milyon Euro maaş ve 3 yıl sözleşme beklentisi olduğunu da belirten İspanyol basını, "Isco Alarcon, İspanya'da devam etmeye sıcak bakıyor. Bu yüzden hem Sevilla hem de Real Betis onun ona ilgi gösteriyor. Malaga'nın eski yıldızı, en iyi seviyede performans göstermeye devam etmek istiyor. Bu durumda Sevilla ona heyecan verici bir proje ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını teklif edebilir. Ancak Isco ve Sevilla arasındaki ilişkiler çok sıcak değil" ifadesini kullandı.