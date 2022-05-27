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    • 27.05.2022 11:04
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    • 27.05.2022 11:13
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    Başakşehir'in Mısırlı yıldızı Trezeguet için devler yarışıyor

    Süper Lig’e 2017-2018 sezonunda adım atan ve sonrasında Kasımpaşa formasıyla hafızalarda derin izler bırakan Mısırlı yıldız, Başakşehir kariyeri sonrasında da devlerin kıskacına girdi. Tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için Süper Lig’in devleri birbiriyle yarışıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Devler yarışıyor

    Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş oldukça istekli… Başarılı sol kanat oyuncusunun menajeri ile temas kuran devler transferi gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

    İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Trezeguet'nin transfer şartları da aşağı yukarı belli oldu. İngiliz ekibi oyuncuyu 5 milyon Euro gibi bir ücretle bırakmayı kabul etti. Ancak Trezeguet'nin istediği maaş ise tatil dönüşü belli olacak.

    27 yaşındaki sol kanat oyuncusu tatilini Türkiye'de sürdürüyor. Yıldız oyuncu tatilini tamamladıktan sonra 3 devle masaya oturacak. Mısırlı yıldızın yakın çevresine kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediğini söylediği öğrenildi.

        Bonservisi Aston Villa'da bulunan Trezeguet, bu sezon Başakşehir'de 13 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de toplamda 78 karşılaşmada forma giyen Trezeguet, 28 gol atarken 20 de asiste imza attı.

        Başarılı futbolcu Aston Villa'da ise 56 maçta forma giydi. 8 gol atarken 3 de asiste imza attı. Kasımpaşa 2019 yılında Mısırlı yıldızı 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya satmıştı.

        53 kez Mısır Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcu rakip fileleri 8 kez havalandırmayı başardı.
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