Başakşehir'in Mısırlı yıldızı Trezeguet için devler yarışıyor

Medipol Başakşehir'in geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Trezeguet için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş oldukça istekli… Başarılı sol kanat oyuncusunun menajeri ile temas kuran devler transferi gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Trezeguet'nin transfer şartları da aşağı yukarı belli oldu. İngiliz ekibi oyuncuyu 5 milyon Euro gibi bir ücretle bırakmayı kabul etti. Ancak Trezeguet'nin istediği maaş ise tatil dönüşü belli olacak.