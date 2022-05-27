Başakşehir'in Mısırlı yıldızı Trezeguet için devler yarışıyor

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Trezeguet'nin transfer şartları da aşağı yukarı belli oldu. İngiliz ekibi oyuncuyu 5 milyon Euro gibi bir ücretle bırakmayı kabul etti. Ancak Trezeguet'nin istediği maaş ise tatil dönüşü belli olacak.