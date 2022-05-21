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    • 21.05.2022 11:51
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    • 21.05.2022 11:58
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    Portekiz’den bomba Jorge Jesus iddiası: Fenerbahçe bu gece açıklıyor!

    Spor Toto Süper Lig'de son maçını bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor'la oynayacak Fenerbahçe'de tüm gözler Jorge Jesus’a çevrilmiş durumda. Portekiz'in O Jogo gazetesi, Fenerbahçe’nin Jorge Jesus’u bu gece resmen açıklayabileceğini öne sürdü.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Portekiz’den bomba iddia!

    Bugün Süper Lig'de sezonun son maçında Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de tüm gözler Jorge Jesus'a çevrilmiş durumda.


    Sarı-Lacivertli yönetimin her konuda anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adamla ilgili artık resmi açıklama bekleniyor. A Bola gazetesi dün gece 'son dakika' olarak duyurduğu haberde taarfların 1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığını ve Jesus'un önümüzdeki hafta içinde resmi imzayı atmak için İstanbul'a geleceğini belirtmişti.


    Bu sabah Portekiz'den bir çarpıcı iddia daha geldi. O Jogo gazetesi, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u bu gece resmen açıklayabileceğini öne sürdü. Haberde, Sarı-Lacivertliler'in bu akşam Yeni Malatyaspor deplasmanında Şampiyonlar Ligi vizesini alması durumunda anlaşmanın tamamlanacağını ve resmi duyurunun hemen yapılacağını iddia edildi.

        Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'la yaptığı son görüşmede Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesini anlaşma şartı olarak masaya koymuştu. Son haftaya en yakın takipçisi Konyaspor'un 3 puan ve 9 averaj önünde giren Fenerbahçe eğer bu akşam çok büyük bir mucize yaşanmazsa sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi için ön eleme biletini alacak.


        Üst üste Portekiz'den gelen iddiaların ardından artık Fenerbahçe camiası Jesus'la ilgili resmi açıklanmaya kilitlenmiş durumda. Jorge Jesus kariyeri boyunca Benfica (2 kez), Flamengo, Al Hilal, Sporting Lizbon, Braga, Belenenses, Leira, Moirense, Guimares, Setubal ve Estrela'da çalışırken 1,78 puan ortalaması yakaladı. Portekizli teknik adamın 2009'dan bu yana görev aldığı takımlardaki puan ortalaması ise hiç 2'nin altına düşmedi.

        Jesus'un 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu ve 1 Libertadores Kupası ile birlikte kariyerinde tam 16 kupa bulunuyor.

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