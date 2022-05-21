Portekiz’den bomba Jorge Jesus iddiası: Fenerbahçe bu gece açıklıyor!

Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'la yaptığı son görüşmede Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesini anlaşma şartı olarak masaya koymuştu. Son haftaya en yakın takipçisi Konyaspor'un 3 puan ve 9 averaj önünde giren Fenerbahçe eğer bu akşam çok büyük bir mucize yaşanmazsa sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi için ön eleme biletini alacak.