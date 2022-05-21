Portekiz’den bomba Jorge Jesus iddiası: Fenerbahçe bu gece açıklıyor!

Bugün Süper Lig'de sezonun son maçında Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de tüm gözler Jorge Jesus'a çevrilmiş durumda.
Sarı-Lacivertli yönetimin her konuda anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adamla ilgili artık resmi açıklama bekleniyor. A Bola gazetesi dün gece 'son dakika' olarak duyurduğu haberde taarfların 1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığını ve Jesus'un önümüzdeki hafta içinde resmi imzayı atmak için İstanbul'a geleceğini belirtmişti.
Bu sabah Portekiz'den bir çarpıcı iddia daha geldi. O Jogo gazetesi, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'u bu gece resmen açıklayabileceğini öne sürdü. Haberde, Sarı-Lacivertliler'in bu akşam Yeni Malatyaspor deplasmanında Şampiyonlar Ligi vizesini alması durumunda anlaşmanın tamamlanacağını ve resmi duyurunun hemen yapılacağını iddia edildi.