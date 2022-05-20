ANTALYASPOR GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE! Antalyaspor - GS canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! İşte maçın 11'leri...

Süper Lig'in 38. haftasında heyecan Antalyaspor ile Galatasaray maçıyla devam ediyor. Antalyaspor bu akşam evinde sarı kırmızılı takımı konuk edecek. 3 puanla maçı tamamlamak isteyen her iki takımda tüm kozlarını bugün ortaya dökecek. Futbolseverler maçın yayın saatini, yayınlanacağı kanalı ve 11'leri araştırıyor. Özellikle maçı canlı izleme yolları yoğun olarak sorgulanıyor. İşte ANTALYASPOR GALATASARAY CANLI MAÇ İZLEME EKRANI! Antalyaspor - GS canlı izleme linki bedava kesintisiz şifresiz....
ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ!
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Haji Wright
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Halil, Babel, Gomis
ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Galatasaray maçı 20 Mayıs Cuma bugün günü saat 20.00'de oynanacak. Taraftarlar heyecanlı karşılaşmayı beIN SPORTS 1'de canlı yayın izleyebilecek.
Antalyaspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray, Süper Lig'i Antalyaspor maçıyla tamamlayacak. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, 37 maçta sadece 14 galibiyet alabildi.
Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi. Geçen hafta Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılı takımı oldukça ciddi bir rakip bekliyor. Antalyaspor, futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayan Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi.
ANTALYASPOR SON 15 MAÇTIR YENİLMEDİ
Süper Lig'de 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor.