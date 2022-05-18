Portekizliler Takvim'i doğruladı! Jorge Jesus adım adım Fenerbahçe’ye geliyor...

O Jogo, Jesus'un Fenerbahçe ile alacağı kararda Şampiyonlar Ligi'nin büyük önem taşıdığı, bu nedenle Yeni Malatyaspor maçının sonucunun beklendiğini de belirtti.

Eğer bir mucize yaşanmazsa Sarı-Lacivertliler sezonu ikinci sırada tamamlayacak ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı yakalayacak.

Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a 2 yıllık imza attıracağı gelen bilgiler arasında.