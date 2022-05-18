Portekizliler Takvim'i doğruladı! Jorge Jesus adım adım Fenerbahçe’ye geliyor...

Fenerbahçe uzun süredir ikna etmek için uğraştığı Jorge Jesus konusunda artık mutlu sona çok yaklaştı.
JORGE JESUS ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE GELİYOR
Sarı-Lacivertli taraftarların büyük bir heyecan içinde beklediği müjdeli haber Portekiz'den geldi.
Ülkenin en önemli yayın organlarından biri olan O Jogo'nun haberine göre Jorge Jesus, adım adım Fenerbahçe'ye geliyor. Haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Portekizli hocanın dün video konferans yöntemiyle görüştüğü ve Jesus'un ailesiyle beraber İstanbul'a gelmeyi kabul ettiği belirtildi.
Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi beklenen tecrübeli teknik adamın hem kulübü ve tesisleri gezeceği hem de ailesiyle beraber yaşayacağı yer hakkında bilgi edineceği belirlendi.
Yapılacak son zirvede aradaki ufak ekonomik pürüzlerin de ortadan kaldırılması ve Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
O Jogo, Jesus'un Fenerbahçe ile alacağı kararda Şampiyonlar Ligi'nin büyük önem taşıdığı, bu nedenle Yeni Malatyaspor maçının sonucunun beklendiğini de belirtti.
Eğer bir mucize yaşanmazsa Sarı-Lacivertliler sezonu ikinci sırada tamamlayacak ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı yakalayacak.
Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a 2 yıllık imza attıracağı gelen bilgiler arasında.