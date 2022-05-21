Nuri Şahin'in tek rakibi Jurgen Klopp! Galatasaray maçında rekorları altüst etti!



MUSLERA'NIN FORMASINI ALDI

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Galatasaray ile oynadıkları maçtan sonra sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadele sonunda taraftarların ilgisine karşılık veren Şahin sonrasında ise rakip takım futbolcularının yanına gitti. Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera'dan formasını isteyen genç teknik adam, Uruguaylı file bekçisiyle bir süre görüştü ve formayı tecrübeli kaleciden aldı.

ÖĞRENCİLERİ NE DEDİ?

"ANTALYASPOR'DA AİLE ORTAMI VAR, BÖYLE OLMASA BU SERİYİ YAKALAYAMAZDIK"

Tüm takımı tebrik etmek istiyorum. 16 maç yenilmemek dile kolay. Bazen galip gelemediğimiz oldu ama beraberlikle bu seriyi devam ettirmekte çok önemliydi. Antalyaspor'da aile ortamı var. Aile kulübüyüz. Böyle atmosfer olmasaydı bu seriyi yakalayamazdık.

Alassane Ndao

"BANA BENDEN ÇOK İNANDI"

Hocamız bana çok inandı. Bana benden daha çok inandı. Onu utandırmadığım için mutlu ve gururluyum. Benim için çok özel dokunuşları oldu. En belirgin olan şey bana inanması.

Doğukan Sinik

HAYALİNDEKİ TAKIM BORUSSIA DORTMUND

Nuri Şahin, ileride bir gün, çocukken kapısından girdiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönmeyi ve meşhur güney tribünün önünde bir galibiyeti kutlamayı hayal ediyor. Kicker'a konuşan Şahin, "Borussia Dortmund'un benim için bir gönül meselesi olduğunu ve bir gün teknik direktör olarak güney tribününün önünde bir galibiyet kutlamayı hayal ettiğimi asla gizlemedim. Borussia Dortmund'dan ayrılıp Werder Bremen'e gittiğimde akşam eşimle evde oturdum ve ona 'Herhangi bir zamanda bu kulübü çalıştıracak şeylere sahip olacağıma inanıyorum' dedim." sözleriyle bu hayalini anlatıyor.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR MACERASI 10 DAKİKADA BAŞLADI?

O tarihte iki günlüğüne Almanya'daydım. Hem milli araydı hem de antrenörlük kursum vardı. Kulübüm cuma günü o zamanki teknik direktörle yolları ayırdı. Pazar günü telefonum çaldı. Karşıda Başkan Aziz Çetin ve Sportif Direktör Aytaç Altay vardı. Bana sorular sormaya başladılar. Şu andaki durum için ne düşündüğümü ve gerekli olup olmadığını sordular. Ben de açık ve dürüst şekilde düşüncelerimi aktardım. Telefonu kapattıktan 1 saat sonra yeniden aradılar ve hemen gelip gelemeyeceğimi sordular. 'Tamam' dedim. Menajerime de, 'benimle daha yoğun görüşmek istiyorlar sanırım' dedim. Her şey kafamdaydı. Karşılıklı oturduğumuzda belki 10 dakika içinde planımı anlattım. Ve sonrasında başladık.