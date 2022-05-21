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    • Spor
    • 21.05.2022 11:57
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    • 21.05.2022 11:57
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    Nuri Şahin'in tek rakibi Jurgen Klopp! Galatasaray maçında rekorları altüst etti!

    20 Ocak’ta Çaykur Rizespor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, ardından oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlik alırken sahadan hiç yenik ayrılmadı. Antalyaspor bu başarısıyla, Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en uzun yenilmezlik serisi yakalayan ikinci takım oldu. Nuri Şahin böylece Dortmund’ta oynarken teknik direktörü olan Jurgen Klopp’la bu alanda büyük bir rekabete girmeyi başardı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Nuri Şahin’in tek rakibi Jurgen Klopp!

    Süper Lig'de sezonun en flaş takımlarından birisi Antalyaspor oldu. Nuri Şahin'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından müthiş bir çıkış yakalayan Kırmızı-Beyazlılar taraflı tarafsız herkesin büyük alkışını aldı.

    Antalyaspor, Süper Lig'de tam 16 haftadır yenilgi yüzü görmüyor. Son olarak 20 Ocak'ta Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Akdeniz temsilcisi ardından oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlik alırken sahadan hiç yenik ayrılmadı.



    Antalyaspor bu başarısıyla, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en uzun yenilmezlik serisi yakalayan ikinci takım oldu.

    Zirvede 18 maçtır yenilgi yüzü görmeyen İngiliz devi Liverpool yer alıyor. Nuri Şahin böylece Dortmund'ta oynarken teknik direktörü olan Jurgen Klopp'la bu alanda büyük bir rekabete girmeyi başardı.



    Listenin üçüncü sırasında Milan bulunuyor. Seria A'da şampiyonluğa koşan Milan son 15 maçını kaybetmedi.

    Antalyaspor, Nuri Şahin gelmeden önce ligde 14. sırada bulunurken, genç hoca ile beraber büyük bir çıkış yakaladı şu anda 8. sırada kendisine yer buldu.



        Kırmızı-Beyazlılar, Şahin yönetiminde 1.70 puan ortalaması ve yüzde 47 galibiyet yüzdesi yakalamayı da başardı.

        Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip takımlar:

        Liverpool: 18 maç
        Fraport Antalyaspor: 16 maç
        Milan: 15 maç

        YENİLMEZ SERİSİNİN PUAN ORTALAMASI 2.25

        10 Galibiyet
        6 Beraberlik
        2,25 Puan ortalaması

        TRABZONSPOR'U GEÇTİ

        Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon Spor Süper Lig'de en uzun namağlup seri yapan takım olmayı başardı.

        Fraport TAV Antalyaspor: 16 maç
        Trabzonspor: 15 maç

        59 PUANIN 51'İNİ NURİ ŞAHİN TOPLADI

        Spor Toto Süper lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da Futbol sorumlusu Nuri Şahin, selefi Ersun Yanal'ı geçme başarısını gösterdi. Yanal, 40 lig maçında Antalyaspor'a 43 puan kazandırırken, selefi Nuri Şahin ise takıma 30 maçta 51 puan kazandırdı.

        Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan Fraport TAV Antalyaspor, beklenen saha sonuçlarının alınamamasıyla ligin 8'inci haftasında takımın başına yıldız oyuncusu Nuri Şahin'i getirerek büyük sürpiz yaptı. Şahin, göreve geldikten sonra yardımcılarını da özenle seçti. 34 yaşında futbol sorumluluğunun yükünü alan Şahin, ligde takımın başında çıktığı 30 maçta 51 puanı hanesine yazdırırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda takımın çeyrek finale yükselmesini sağladı.

        Şahin, Fraport TAV Antalyaspor'u bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkarma başarısını yakalatırken, deplasmanda Trabzonspor'a yenilerek elendi.

        YENİ SEZONDA GÖREVİNE DEVAM EDECEK Mİ?
        Fraport Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Nuri Şahin'in uzun süreli kontratı var. Ekip olarak güzel iş yaptık. Takımı geliştirmek güzelldi. Devam edeceğimizi düşünüyorum, herhangi bir sıkıntı görmüyorum burada kalmam benim içinde büyük bir şans olur." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Akdeniz temsilcisi ise mücadele sonrasında resmi sosyal medya hesabından Nuri Şahin'in fotoğrafını paylaşarak, "2022-2023 Sezonu'nda görüşmek üzere…" notunu düştü. Arka arkaya gelen bu açıklamalar, başarılı antrenörün yeni sezonda görevine devam edeceği şeklinde yorumlandı.KULÜP TEŞEKKÜR ETTİ

        Yeni bir rekora imza atarak kulüp tarihinde ilk kez 59 puana ulaşma başarısını gösteren; yönetiminden teknik heyetine, taraftarından futbolcusuna, kulüp personelinden kırmızı beyaz renklere gönül veren tüm Antalyaspor ailesine sonsuz teşekkür ederiz.

        Fraport TAV Antalyaspor Kulübü


            MUSLERA'NIN FORMASINI ALDI
            Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Galatasaray ile oynadıkları maçtan sonra sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Mücadele sonunda taraftarların ilgisine karşılık veren Şahin sonrasında ise rakip takım futbolcularının yanına gitti. Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera'dan formasını isteyen genç teknik adam, Uruguaylı file bekçisiyle bir süre görüştü ve formayı tecrübeli kaleciden aldı.

            ÖĞRENCİLERİ NE DEDİ?

            "ANTALYASPOR'DA AİLE ORTAMI VAR, BÖYLE OLMASA BU SERİYİ YAKALAYAMAZDIK"

            Tüm takımı tebrik etmek istiyorum. 16 maç yenilmemek dile kolay. Bazen galip gelemediğimiz oldu ama beraberlikle bu seriyi devam ettirmekte çok önemliydi. Antalyaspor'da aile ortamı var. Aile kulübüyüz. Böyle atmosfer olmasaydı bu seriyi yakalayamazdık.

            Alassane Ndao

            "BANA BENDEN ÇOK İNANDI"

            Hocamız bana çok inandı. Bana benden daha çok inandı. Onu utandırmadığım için mutlu ve gururluyum. Benim için çok özel dokunuşları oldu. En belirgin olan şey bana inanması.

            Doğukan Sinik

            HAYALİNDEKİ TAKIM BORUSSIA DORTMUND

            Nuri Şahin, ileride bir gün, çocukken kapısından girdiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönmeyi ve meşhur güney tribünün önünde bir galibiyeti kutlamayı hayal ediyor. Kicker'a konuşan Şahin, "Borussia Dortmund'un benim için bir gönül meselesi olduğunu ve bir gün teknik direktör olarak güney tribününün önünde bir galibiyet kutlamayı hayal ettiğimi asla gizlemedim. Borussia Dortmund'dan ayrılıp Werder Bremen'e gittiğimde akşam eşimle evde oturdum ve ona 'Herhangi bir zamanda bu kulübü çalıştıracak şeylere sahip olacağıma inanıyorum' dedim." sözleriyle bu hayalini anlatıyor.

            FRAPORT TAV ANTALYASPOR MACERASI 10 DAKİKADA BAŞLADI?

            O tarihte iki günlüğüne Almanya'daydım. Hem milli araydı hem de antrenörlük kursum vardı. Kulübüm cuma günü o zamanki teknik direktörle yolları ayırdı. Pazar günü telefonum çaldı. Karşıda Başkan Aziz Çetin ve Sportif Direktör Aytaç Altay vardı. Bana sorular sormaya başladılar. Şu andaki durum için ne düşündüğümü ve gerekli olup olmadığını sordular. Ben de açık ve dürüst şekilde düşüncelerimi aktardım. Telefonu kapattıktan 1 saat sonra yeniden aradılar ve hemen gelip gelemeyeceğimi sordular. 'Tamam' dedim. Menajerime de, 'benimle daha yoğun görüşmek istiyorlar sanırım' dedim. Her şey kafamdaydı. Karşılıklı oturduğumuzda belki 10 dakika içinde planımı anlattım. Ve sonrasında başladık.


            Nuri Şahin

            TEKNİK DİREKTÖR OLMAYA KARAR VERDİĞİ O TOPLANTI

            Kamptaydık. Sakattım ama toplantılara katılmam gerekiyordu. Kısa süre önce de bir hazırlık maçını kaybetmiştik. Thomas bazı arkadaşlar hazırlık maçı olduğu için bunun önemli olmadığını düşündükleri için memnun değildi. Sonra bize John Terry ve Carles Puyol'un videolarını gösterdi. Bunlar resmi değil önemsiz hazırlık maçlarından görüntülerdi ve bize ona rağmen nasıl ciddi bir şekilde oynadıklarını gösterdi. Thomas orada o kadar anlamlı sözler söyledi ki toplantı sonrası Marcel Schmelzer ve Oliver Kirch'e "ben de antrenör olmak istiyorum" dedim.

            Nuri Şahin
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