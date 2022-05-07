3 kıtada tek! Jorge Jesus Fenerbahçe'ye iyi gelecek kupa hasreti bitecek...

Ali Koç döneminde başarıya susayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. İsmail Kartal ile birlikte müthiş bir ivme yakalayan Sarı-Lacivertliler'de gelecek sezon takımın başında kimin olacağı ise merak konusu oldu.

EN GÜÇLÜ İSİM JORGE JESUS

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında öne çıkan en güçlü isim ise Jorge Jesus... Portekizli teknik adam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 20 Mayıs'a kadar bekleyebileceğini sonrasında ise kariyeri hakkında karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.