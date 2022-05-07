3 kıtada tek! Jorge Jesus Fenerbahçe'ye iyi gelecek kupa hasreti bitecek...

Ali Koç döneminde başarıya susayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. İsmail Kartal ile birlikte müthiş bir ivme yakalayan Sarı-Lacivertliler'de gelecek sezon takımın başında kimin olacağı ise merak konusu oldu.
EN GÜÇLÜ İSİM JORGE JESUS
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında öne çıkan en güçlü isim ise Jorge Jesus... Portekizli teknik adam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 20 Mayıs'a kadar bekleyebileceğini sonrasında ise kariyeri hakkında karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.
Son Türkiye Kupası'nı 2013 yılında kazanan, Süper Lig'de ise son şampiyonluğunu ise 2014 yılında elde eden Fenerbahçe'de taraftarlar kupa özlemi çekiyor... Adı Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus ise tam bir kupa canavarı...
3 FARKLI KITADA KUPA KAZANAN TEK TEKNİK DİREKTÖR
Jorge Jesus, 3 farklı kıtada kupa kazanmış dünyada tek teknik direktör konumunda... En çok kupası olan Portekizli teknik direktör 25 ile Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho...