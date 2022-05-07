Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.05.2022 17:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2022 17:39
    ABONE OL

    3 kıtada tek! Jorge Jesus Fenerbahçe'ye iyi gelecek kupa hasreti bitecek...

    Fenerbahçe’de teknik direktör adayları arasında öne çıkan en güçlü isim Jorge Jesus oldu. Süper Lig’de son şampiyonluğunu 2014 yılında elde eden Fenerbahçe kupa özlemi çekerken Jorge Jesus'un 3 farklı kıtada kupa kazanmış dünyada tek teknik direktör konumunda olması Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Jesus Fener’e iyi gelecek

    Ali Koç döneminde başarıya susayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. İsmail Kartal ile birlikte müthiş bir ivme yakalayan Sarı-Lacivertliler'de gelecek sezon takımın başında kimin olacağı ise merak konusu oldu.

    EN GÜÇLÜ İSİM JORGE JESUS
    Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında öne çıkan en güçlü isim ise Jorge Jesus... Portekizli teknik adam geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 20 Mayıs'a kadar bekleyebileceğini sonrasında ise kariyeri hakkında karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.

    Son Türkiye Kupası'nı 2013 yılında kazanan, Süper Lig'de ise son şampiyonluğunu ise 2014 yılında elde eden Fenerbahçe'de taraftarlar kupa özlemi çekiyor... Adı Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus ise tam bir kupa canavarı...

    3 FARKLI KITADA KUPA KAZANAN TEK TEKNİK DİREKTÖR
    Jorge Jesus, 3 farklı kıtada kupa kazanmış dünyada tek teknik direktör konumunda... En çok kupası olan Portekizli teknik direktör 25 ile Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho...

        Jorge Jesus onu 21 kupa ile takip ediyor. Kariyerinde 3 kez de Portekiz 2. Ligi'nden en üst lige takım çıkarmayı başardı.

        Jesus, 2018 yılından beri 3 farklı kulüpte (Al Hilal, Flamengo ve Benfica) 166 resmi maça çıktı, 116 galibiyet aldı... 7 kupa kazandI...

        En son Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran 67 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, 28 Aralık 2021'de görevinden ayrılmış ve o günden bu yana takım çalıştırmıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        AK Partili vekilin evliliğe giden yolculuğu
        Haberler Spor 3 kıtada tek! Jorge Jesus Fenerbahçe'ye iyi gelecek kupa hasreti bitecek...
            SON DAKİKA