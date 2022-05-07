Başakşehir - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE





İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Galatasaray ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan İstanbul Başakşehir (3B 4M), bu süreçteki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (Kasım 2019'da 1-0) ve hiçbir mücadelede rakip filere 2+ gol gönderemedi (toplam 5 gol).

İstanbul Başakşehir'e konuk olduğu son beş Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada 2-0'lık skorla alan Galatasaray (Eylül 2020), bu rekabette Nisan 2008-Mayıs 2010 arasından bu yana dış sahada üst üste 2+ maç kazanamıyor.