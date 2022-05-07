Başakşehir - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.
Geçtiğimiz hafta Sivasspor'a mağlup olan Galatasaray'da hedef maçı kazanarak ve moral bulmak. Başakşehir ise 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Ligde oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
Başakşehir - Galatasaray maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen.
Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Mohamed.