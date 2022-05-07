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    • Spor
    • 07.05.2022 17:51
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    • 07.05.2022 18:21
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    Başakşehir - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE

    Spor Toto Süper Lig’de 36. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Fırat Aydınus yönetiminde Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hdef mutlak galibiyet. Başakşehir - Galatasaray maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Başakşehir - Galatasaray | CANLI

    Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.

    Geçtiğimiz hafta Sivasspor'a mağlup olan Galatasaray'da hedef maçı kazanarak ve moral bulmak. Başakşehir ise 5 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Ligde oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.



    Başakşehir - Galatasaray maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen.

    Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Babel, Mohamed.



        İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
        Galatasaray ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan İstanbul Başakşehir (3B 4M), bu süreçteki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (Kasım 2019'da 1-0) ve hiçbir mücadelede rakip filere 2+ gol gönderemedi (toplam 5 gol).

        İstanbul Başakşehir'e konuk olduğu son beş Süper Lig maçındaki tek galibiyetini son karşılaşmada 2-0'lık skorla alan Galatasaray (Eylül 2020), bu rekabette Nisan 2008-Mayıs 2010 arasından bu yana dış sahada üst üste 2+ maç kazanamıyor.



        Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra İstanbul takımlarıyla oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden İstanbul Başakşehir (4G 2B), tek yenilgisini son iç saha karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ten aldı (1-2).
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        Başakşehir - Galatasaray | CANLI
        Haberler Spor Başakşehir - Galatasaray | CANLI ANLATIM İZLE
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