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    Fenerbahçe'nin kritik süreci başladı! Adım adım Jesus

    Başkan Ali Koç 1 ay içinde 2 kez yüz yüze görüştüğü Jorge Jesus ile derbi sonrası Portekiz’de bir kez daha masaya oturacak. Jesus, kesin kararını bu görüşmede verecek.

    Adım adım Jesus
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    Fenerbahçe sezon sona ermeden teknik direktörlük meselesini çözmeyi hedefliyor. Daha önce Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları basına yansıyan Başkan Ali Koç'un Beşiktaş ile oynanacak derbi maçın ardından Portekiz'e giderek Jesus ve ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi. Bu toplantıda tecrübeli hoca, son kararını iletecek. Bu kritik görüşmeden olumlu karar çıkarsa Portekizli teknik adam kalabalık bir ekiple Fenerbahçe'ye gelecek. Gelen bilgilere göre yıllık toplam maliyetin 7.5 milyon Euro'yu bulabileceği ifade ediliyor. Sözleşmenin süresi ise 3 yıl olarak öngörülüyor. Sosyal medyada ise Sarı-Lacivertli taraftarlar hoca konusunda adeta ikiye bölünmüş durumdalar. Fenerbahçeli maçlarda İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulunup takımda kalmasını isterken ve sanal alemde de destek verirken, bir grup taraftar Twitter'da "#JesusFenerbahçe'ye" hashtagi açtı. Bu etiket kısa sırada Twitter'da üst sıralara yükseldi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin kritik süreci başladı! Adım adım Jesus
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