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    • Spor
    • 07.05.2022 16:59
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    • 07.05.2022 16:59
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    Fenerbahçe’de Emir Ortakaya sürprizi! Kim’in yokluğunda sıra ona gelebilir

    Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Kim-Min Jae ve Attila Szalai’nin sakat, Serdar Aziz’in ise cezalı olması sebebiyle stoper bölgesinde büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Derbi öncesi elinde Marcel Tisserand dışında orijinal bir stoperi olmayan teknik heyet ise savunma hattını altyapıdan Emir Ortakaya ile takviye etmeyi planlıyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de Emir Ortakaya sürprizi! Takvim Özel

    Şampiyonlar Ligi iddiasını daha güçlü hale getirebilmek adına yarın Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de zorlu mücadele öncesi savunma hattındaki eksiklikler teknik heyetin canını sıkıyor.

    Serdar Aziz'in derbide cezalı olması, Attila Szalai'nin sakatlığının devam etmesine takımın bir diğer as stoperi Kim-Min Jae'nin de sakatlığı sebebiyle sezonu kapatması eklenince Sarı-Lacivertliler'de savunmanın göbeğinde büyük bir boşluk meydana geldi.

    Beşiktaş derbisi öncesi elinde orijinal mevkisi stoper olan tek isim olarak Marcel Tisserand bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ise stoper hattını güçlendirmek için gözünü altyapıya dikmiş durumda.

    Beşiktaş'a karşı stoperde Tisserand'ın yanında asıl görev yeri sol bek olan Filip Novak'a şans vermeyi düşünen İsmail Kartal'ın kulübeyi ise 17 yaşındaki genç stoper Emir Ortakaya ile takviye etmeyi planlıyor.

    Geçtiğimiz hafta Serdar Aziz ve Szalai'nin yokluğunda Gaziantep FK maçında da yedek kulübesinde yer alan 2004 doğumlu stoperin, Beşiktaş derbisinde stoper hattında meydana gelebilecek olası bir sakatlık ya da kart problemi durumunda oyuna dahil olabileceği ifade ediliyor.

    Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Emir Ortakaya ile derbi öncesi bir görüşme yaparak genç stoperi dev maça psikolojik olarak hazırlamaya çalışacağı belirtiliyor.

    Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Emir Ortakaya, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2004 doğumlu futbolcu U18 Milli Takımımız'ın da formasını giyiyor.

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